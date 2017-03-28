«В парке играет ансамбль в кокошниках!» Екатеринбургский музыкант Миша Лузин рассказал о жизни в Индии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Екатеринбургский музыкант Миша Лузин месяц прожил в Индии. Отправился он туда не по туристической путевке, а самостоятельно и передвигался по стране не с гидом, а на местном транспорте «для своих». Михаил ездил по разным городам, изучал местную культуру, обычаи и брал уроки индийской музыки.

За время своего путешествия он побывал в четырех городах Раджастана: Джайпуре, Пушкаре, Джодхпуре и Удайпуре. В общей сложности за месяц он преодолел 1 000 километров.

- Это как в университете – если третья пара слишком скучная, ее можно и прогулять. Так же с третьим месяцем зимы. До встречи в марте! Намасте! - такой короткой и загадочной фразой Миша Лузин попрощался с друзьями, когда в начале февраля вылетел из Москвы в Индию.

Музыкант сравнил Джайпур с раем

В городке Джейпуре, с которого начал путешествие по Индии Михаил Лузин, по его словам, «функционируют филиалы рая». Настолько красивыми нашему музыканту показались индийские дворцы с огромными песочными стенами, мощными воротами и ажурными башенками.

- Поражающий эффект усиливается благодаря километрам ада, которые надо преодолеть, чтобы добраться до дворцов. Едешь на тук-туке, вокруг все гудят, что есть силы, пылища, пробки, на каждом квадратном сантиметре – жизнь: кто-то моется, кто-то стрижет бороду, кто-то продает что-то неведомое, кто-то пялится на проносящихся мимо белых обезьян (то есть нас), кто-то кутается в паранджу, кто-то корова, кто-то собака. И тут оп! И перед глазами вырастает чистое рукотворное озеро, а за ним высоченные стены песочного цвета, ворота, ажурные башенки. И даже пластик на обочине не валяется. Челюсть от созерцания такого чуда падает сама.

Джайпур называют «розовым городом» из-за розовых камней, которые используют в строительстве. Это столица штата Раджастхана. В городе тропический климат. С апреля по июль температура там превышает 30 градусов, с октября по февраль держится средняя температура 15 – 18 градусов.

Дешевые вещи и украшения из Индии разлетаются по всему миру

В Индии создают очень качественные натуральные ткани с экзотическими рисунками. При этом цены на готовые изделия вполне демократичны. Вдобавок, индийцы не прочь поторговаться и порой готовы продать вещь вдвое дешевле от заявленной цены.

- Испытываешь оргазм от прикосновения: лен, шелк, хлопок, пушмина. Все ручная работа с рисунком на ткани, выполненном в технике ручной печати. Я не удержался и купил себе льняную курту (это что-то между длинной рубашкой и френчем) за 1 100 рупий. Сторговался с 2 000 рупий (примечание: 1 рупия – около 1 рубля). Тут же можно сшить рубашку, футболку, штаны и что угодно на заказ. Сошьют и доставят в гостиницу.

Те, кто может себе позволить потратить в Индии более крупные суммы, покупают украшения. Натуральные камни опять-таки стоят там в разы дешевле, чем во всем мире. Вывоз изделий в крупных партиях из Индии запрещен. Но предприимчивые бизнесмены умудряются найти лазейки.

- Один карат (это примерно 200 мг) аквамарина, например, стоит в магазине, где мы были, от 30 до 80 долларов. Люди потом делают мощный бизнес на этих камнях. Покупают тут аквамарин, например, по 30 долларов за карат, а где-нибудь в ОАЭ продают арабским принцам по 100.

Низкие цены держат для своих, на туристах – зарабатывают

Миша Лузин жил в отеле для европейцев, так называемых «белых людей». И цены там соответствующие. К примеру, сутки проживания в номере обходятся в 1 600 рупий (те же 1 600 рублей), завтрак стоит 200 рупий. Одежда на местных рынках стоит дешево по меркам приезжих, для местных же – это огромные деньги.

- Люди, у которых я купил на рынке ботинки за 350 рупий и штаны за 250, от таких цен бы, наверное, удавились.

Килограмм папайи на местных рынках стоит около 30 рупий. Ее местные едят с удовольствием. А вот ананасы не одобряют. Но не от религиозных соображений, а потому что их довольно сложно чистить. Вместо того, чтобы есть свежие фрукты, они предпочитают пить ананасовый сок. Стакан свежего сока обходится в 30 рупий. Текстильные и камнерезные лавки по местным понятиям – это и вовсе своего рода «лакшери места», как их называет Миша Лузин.

Индийцы интересуются российской культурой

Хозяин гостиницы в Удайпуре, где жил Миша Лузин как-то спросил его: «Слушай, а что можно было бы такого импортировать из России, чтобы в Индии продавалось?» Екатеринбуржца этот вопрос заставил задуматься. В России продастся практически любой товар, привезенный из Индии, будь то лекарства, текстиль или народный промысел.

- Ну, - рассуждаю я, - родина знаменита поставками оружия и водки. Сигареты еще, наверное, можно продавать - говорят, тут у вас в Индии они совсем дрянь. Торговля смертью, короче. Не наш путь. Шапки-ушанки? Не, климат не тот, и мех опять же, звери убитые, нехорошо. Черный хлеб, красная рыба, капуста квашеная? Вряд ли пойдет экспорт (индусы, как и другие народы Азии, не очень восприимчивы к нетипичной для них еде). Квас? Очень даже может быть, кстати. Машины Нива? Тут своих Баджаджей хватает. И тут встает вопрос - а что в Россия может экспортировать оригинального в плане культуры? И тут Даша, соседка по гостинице, говорит: «Прикинь, гуляла вчера по местному библиотечному парку, а там ансамбль в кокошниках выступал, из России вроде как».

На фото: индийские специи

Большинство жителей Индии – «нормальные люди»

В Индии очень легко определить, какой человек находится перед тобой – «мутный» или хороший. Последних там большинство. Тех, которого екатеринбуржец характеризует как «мутных», видно сразу. Свои манипуляции они проводят довольно предсказуемо, и человек может сам решить заплатить ему за сомнительные услуги или пойти прочь. Как правильно, они затягивают туристов в религиозные обряды, за которые просят деньги. К примеру, могут попросить деньги, если вы не снимете в святом месте обувь. В другой ситуации водитель тук-тука предложил Мише Лузину подвезти до автостанции и параллельно устроить для него обзорную экскурсию по городу. Цена за пользование транспортом при этом возросла в два раза.

Людей из категории «хороших» Миша вычислял по общению. К примеру, в его гостинице жил молодой парень, который работал с утра до ночи: убирал номера, обслуживал гостей на ресепшене, работал на кухне. Спит этот мужчина, не отходя далеко от рабочего места, - на матрасе перед ресепшеном.

- Он так просиял, когда я ему оставил 60 рупий чаевых. Сказал, что я хороший человек, а вот он не очень хороший, потому что он молится богам каждый день послать ему хорошую жизнь (и жену), но боги его не слышат. Я достал еще сотню и протянул ему: «от богов». Он просиял еще больше, и попросил: «Ты же в Пушкар поедешь? Зайди там в храм Брахмы, помолись за меня, чтобы жену мне послали. Очень жениться хочу». Как тут не растрогаться? Душа нараспашку.

Полицейские сплетают с преступниками пальцы, «как влюбленные»

В качестве комплексных обедов в Индии могут подавать очень неожиданные наборы. Так, в столовой местного суда так называемый «бизнес-ланч» состоит из стакана ласси и булочки с начинкой. Булочки, кстати, заботливо заворачивают в газету.

Народа в здании суда всегда много. Там встречаются юристы в белых рубашках и черных костюмах, полицейские в мундирах болотного цвета и посетители в разноцветных нарядах.

Интересно, что полицейские конвоируют преступников вовсе не в наручниках, как это принято в европейских странах. Они берут их за руки и сплетают с ними пальцы, словно влюбленные.

Другим неожиданным открытием для екатеринбуржца стало то, что индийцам нельзя подавать деньги правой рукой. Дело в том, что она считается у них грязной, поскольку ею индийцы подмываются.

«Индийская кухня вызывает восторг вперемешку с осторожностью»

В Индии принято есть руками, подцепляя блюдо при помощи хлебных лепешек. Местные отрывают кусок хлеба и обмакивают его в металлическую миску с тем, чтобы подается вместе с лепешкой. Как правило, это овощи в остром соусе. Это могут быть, к примеру, картошка, кабачки, перец.

- Сначала я мыл руки дезинфекционным гелем каждые 15 минут. Когда освоился, начал есть с друзьями в уличных кафе без всякого геля. Важно пить воду только из пластиковых бутылок. Под конец путешествия, в Удайпуре, я отравился, и это был дорогой видовой ресторан на крыше отеля. Так что никаких гарантий от расстройства желудка нет, кроме силы иммунитета. Под конец путешествия индийская кухня до того надоела, что я мечтал о бутерброде из бородинского хлеба с красной рыбой.

«Мы живем в раю, но рай очень холодный»

Прожив месяц в Индии, Миша Лузин пришел к выводу, что мы у себя в России живем в раю. У нас есть горячая вода, светофоры и прочие блага цивилизации. На улицах нет такого шума, как в Индии. И нет коров, которые справляют нужду прямо под ноги. Вот только об индийском климате нам остается лишь мечтать.

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