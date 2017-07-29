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Полосатая история: чем тигры Екатеринбургского зоопарка отличаются от своих собратьев из цирка

Полосатая история: чем тигры Екатеринбургского зоопарка отличаются от своих собратьев из цирка
16+
Фото: Екатеринбургский зоопарк
К Международному дню тигра, который отмечают 29 июля, НАША выяснила, как полосатым хищникам живется в вольерах и на цирковой арене.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.07.2017

Сейчас в Екатеринбургском зоопарке три тигра – два амурских и один белый бенгальский. Причем, последний – большая редкость: так как на 10 тысяч тигров с нормальным окрасом рождается всего один белый.

– Как и большинство кошачьих, тигры живут у нас в вольерах по одному. Они, в принципе, одиночки, участия в заботе о потомстве не принимают, – рассказали в зоопарке. – Несмотря на распространенное заблуждение, что лев – царь зверей, амурские тигры считаются самыми большими среди кошачьих. В дикой природе их осталось всего около 400, ведь для комфортного существования одному взрослому самцу требуется территория площадью в 800-1000 квадратных километров.

Долгожительница Бренда и новичок Джагар

Амурская тигрица Бренда – один из долгожителей зоопарка. Она родилась в Челябинске в 2001 году и на следующий год приехала в Екатеринбург. Вообще тигры в неволе живут 18-20 лет. 

– Бренда уже старушка, хоть и держится бодрячком. Котят у нее никогда не было. Ее привезли в пару к самцу Рису, но они не сошлись характерами. Бренда дама спокойная, вальяжная. Положат еду – подходит неторопливо. При этом ее легко узнать по точке-«веснушке» на радужке левого глаза, из-за которой взгляд всегда с хитринкой. А вообще тигров различают по полоскам: нет ни одного животного с одинаковым окрасом, – объяснила одна из научных сотрудников зоопарка.

 
В апреле 2017 года в Екатеринбург привезли молодого амурского тигра Джагара. Он родился в зоопарке Ижевска. Сейчас ему всего год и три месяца.

– Он оказался очень боязливым, пугается посетителей. Первое время даже жил за сеткой, чтобы не видеть людей. Ему планируют привезти пару, но позже, – рассказала специалист.

 
После чего журналиста НАШЕЙ познакомили с распорядком дня наших тигров.

– До 10 утра проходит уборка вольеров, в этом время их перегоняют в клетки. Потом кормежка. Они едят два раза в день. Кормим мясом, чаще всего говядиной. Взрослый самец съедает до 14 килограммов мяса, самки меньше. Тигрице хватает 6-7 килограммов, а так как Джагар еще подросток, ему пока тоже корма требуется меньше. А по вторникам и пятницам им дают «живой корм» – кроликов, мышей, петухов – это важно для нормального пищеварения хищников. Рыба тоже входит в рацион, но тигры ее не очень любят. А пьют они обычную водопроводную воду, – объяснили в зоопарке.

 
В качестве «игрушек» в вольерах у тигров – шины, канаты, стволы деревьев. Однажды им попробовали дать шары для боулинга, но они кошкам не понравились.
 

Красавица Хинду – знойная испанка

Как рассказала специалист зоопарка, белый бенгальский тигр – это не альбинос обычного вида, а мутация:

– У альбиносов глаза красные, а тело полностью белое – без полосок. А у белых бенгальских шкура с коричнево-черными полосками, а глаза голубые. Сейчас таких разводят только в неволе. А началось все с белого тигренка, которого нашли в джунглях Индии в 1958 году. Так белых тигров начали разводить в частном зверинце, потом их завезли в Америку, Великобританию и Россию.

 
Но из-за того, что породу вывели с помощью близкородственного скрещивания у этих животных нередко встречаются различные заболевания.
 
В Екатеринбурге первым белым тигром был Раджахан: его привезли в 2005 году из Москвы. В пару ему в 2007 приобрели годовалую Хинду из испанского центра по разведению белых тигров.

– Когда мы взяли ее, оказалось, что тигрица не совсем здорова. Ее желудочно-кишечный тракт не переваривал пищу. У нас было целое собрание из коллег-ветеринаров и обычных врачей, провели исследования. Тигрицу перевели на специальные лекарства и рацион, кормили 7 раз в день маленькими порциями. И в итоге ветеринары дали ей еще одно имя – Салуда, что переводится как «здоровая». Тигрица поправилась. И уже 4 раза становилась матерью. Первые наши тигрята уехали в цирк Запашных. Говорят, из них выросли красивые тигры, которые хорошо идут на контакт, – рассказали в зоопарке.

 
По характеру Хинду – настоящая знойная испанка: импульсивная и раздражительная. Она бесится, когда летом много посетителей, поэтому иногда даже приходится давать ей успокоительное. А когда у нее были тигрята, вольер закрывали защитной пленкой с небольшими отверстиями, чтобы посетители могли смотреть на животных, не мешая им.
 
 
К сожалению, в прошлом году Раджахан умер. Теперь Хинду ищут пару. Но подобрать самца довольно сложно. И цена белых тигров высока – на черном рынке доходит до нескольких десятков тысяч долларов, официально продают дешевле – за несколько сотен долларов.

– Но у нас животным лучше, чем в цирке, – отмечают сотрудники зоопарка. – В цирке животных часто заставляют делать то, что против их природы. А еще переезды, маленькие вольеры, постоянная «работа». А когда животные состариваются – от них избавляются. В зоопарке же они часто живут дольше, чем на природе. Те же тигры доживают в зоопарке до 25 лет, благодаря полноценному питанию, лечению и уходу.

Четыре белых красавца из Китая

В екатеринбургском цирке до 27 августа идет новая программа Zaltania, главным гвоздем которой является выступление единственной в мире дрессировщицы белых тигров Ольги Денисовой. Заслуженная артистка России выступает сразу с четырьмя белыми тиграми.
 
 
Во время выступления на полосатых красавцев, которые вальяжно ходят по лестнице и грациозно прыгают через горящую палку, невозможно наглядеться.

– Изначально у нас был аттракцион с рыжими тиграми, занимаюсь ими с 1985 года. Но когда мы гастролировали с мужем в Америке, наш друг пригласил нас к себе на базу, где разводил белых тигров. Мы увидели их и загорелись. После чего купили четверых. Всего у нас в аттракционе тогда участвовали 11 тигров, смешанный состав, – рассказала Денисова.

 
Сейчас в «труппе» остались только белые. Самый большой среди них тигр Амур – он единственный показывает номер на качелях. Его с двумя сестрами, Витой и Нетой, а также тигрицу Бьянку из другого помета дрессировщица приобрела в Хабаровске, куда их привезли из Китая.
 
 
В отличие от зоопарка цирковые тигры живут в одном вольере. Поэтому иногда между ними разгораются конфликты. У того же Амура часто расцарапана морда. Случаются происшествия и с дрессировщиком, все-таки тигры – дикие животные.
 

– Раньше для безопасности в цирках брандспойты держали. А у меня даже пистолет был, но сейчас работаю без него. Но спиной к ним на сцене не повернусь, – рассказала дрессировщица.

По словам Ольги Денисовой, за годы тренировок у нее уже открылся «третий глаз» на затылке.

– Но я не люблю, когда из тигров делают «домашних кошек», – рассказала дрессировщица. – Конечно, они меня узнают и даже любят, думаю. Фыркают, когда в вольер прихожу, о клетку трутся. Но я руки и пальцы туда не засовываю, не люблю обниматься-целоваться.

Трюки выбирают по характеру

Денисова привыкла дрессировать животных на английском языке. А успехи животного, по ее мнению, зависят от его таланта.

– Тигра не заставишь делать, если он не захочет. Но зато, если он что-то выучил, то никогда не подведет. Все зависит от таланта животного. Есть не очень одаренные, есть пугливые, есть ленивые. В среднем, на подготовку номера уходит около полутора лет. Я беру их в аттракцион, когда им исполняется два года, а до этого они постигают азы дрессуры. Один из самых сложных трюков – качели. Ведь когда животные чувствуют под собой неустойчивую площадку, они начинают паниковать, – рассказала она.

 
Самый спокойный среди тигров дрессировщицы – Амур. Кроме него, никто не может усидеть на качелях и диско-шаре, когда его раскручивают.

– Трюки выбираем по характеру, – отметила Денисова. – Здесь очень много терпения надо. Например, учить тигров прыгать через горящую палку нужно очень долго и кропотливо. Сначала поджигается небольшой участок, через который будет прыгать тигр, потом выше поднимаем и больше зажигаем и так далее.

 
А питаются тигры в цирке, по словам их наставницы, просто великолепно: им дают очень много мяса. Причем всегда разное: говядину, свинину или курицу. И рыбу они тоже едят. Дрессировщица рассказала, что тигры обожают конину, только достать ее тяжело. В день на каждое животное уходит 6,5 килограммов мяса, плюс по 200 грамм на представлениях. Но по понедельникам у них – голодный день, когда им дают только молоко с добавлением яиц.

– Живыми животными не кормим – неудобно, и не все тигры любят это, – рассказала Денисова. – Но даем свежую кровь и потроха, которые покупаем на мясокомбинатах. А пьют наши тигры только бутилированную воду. Водопроводная вода вредная, а они же белые – на почки часто жалуются. Еще морковный сок и подсолнечное масло подмешиваем. Все, как Росгоссцирк расписал. А еще им, как и кошкам, положен шрот – зеленая трава для чистки организма, – рассказала Денисова.

Как оказалось, репетиций изо дня в день у тигров нет, так как делать одно и тоже им надоедает. Как и в зоопарке, день у них обычно начинается с уборки вольера, во время которой тигров перегоняют в клетки, где их кормят. Потом большие кошки целый день валяются в вольере на свежих опилках. Игрушками они не особо интересуются, так как уже взрослые, но с удовольствием точат когти о деревянные чурбаки.
 
На вопрос, где тиграм живется лучше в неволе – в зоопарке или цирке – дрессировщик однозначного ответа не дала.

– В зоопарке их же не заставляют ничего делать. Там хорошее кормление, ветврачи, вольеры побольше. А так – все они по характеру одинаковые: как кошки ленивые, вальяжные, кормить надо в отдельных клетках, а то подерутся, – ответила Денисова.

Фото: Марина Подкорытова, зоопарк Екатеринбурга

Марина Подкорытова, 29.07.2017, 21:50
Тэги: Шоу-бизнес, Фото, Развлечения
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Горожанин30 июля 2017, 01:19
Тигры все же не кошки, они умнее кошек.
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