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Екатеринбуржцы за границей: «О нашем Подсолнуховом штате даже сами американцы не знают»

Екатеринбуржцы за границей: «О нашем Подсолнуховом штате даже сами американцы не знают»
16+
Фото: из личного архива героини материала
На языке индейцев, населявших Канзас, название штата означает «люди южного ветра».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

Тамара уехала с мужем в США в 1998 году, когда они еще были студентами. Сейчас живут в Канзасе. Тамара работает в частном институте, который занимается исследованиями в биологии. Семья воспитывает двоих детей.

канзас

НАША справка:

Канзас – название одного из штатов США в центральной части страны. Тот самый Средний Запад, о котором снято много фильмов. В штате проживает 2,8 миллиона человек, столица штата – город Топика. Лидер среди других штатов по выращиванию пшеницы. Канзас еще называют Подсолнуховым штатом, так как официальный цветок штата – подсолнух. На языке индейцев, населявших Канзас, название штата означает «люди южного ветра».

канзас

– Тамара, что поначалу больше всего удивляло в США и в Канзасе по сравнению с Екатеринбургом?

– Когда мы впервые приехали в Америку, нас просто шокировала ее «одноэтажность». Мы представляли себе повсеместные небоскребы, огни большого города и торжество урбанизации. На деле мы оказались в маленьком городишечке, в котором самым высоким зданием была церквушка в центре.

С финансами тогда была большая напряженка, и мы арендовали с правом выкупа маленький обшарпанный домик на тихой улочке. Покрасили его, конечно, и подлатали. Но для меня тогда, после пяти лет в институтском общежитии, этот домик казался нереальным счастьем! Три комнаты, столовая, даже маленькая комнатка для стирки! Участочек за домом, окруженный высокими деревьями, в которых в огромном количестве живут птицы и будят тебя по утрам. И это все – наше! Соседи у нас были чудесные, очень простые и дружелюбные, всегда рады помочь советом, если мы чего-то не знали, или просто перекинуться словом.

Сейчас мы живем в Канзас-Сити и у нас нормальный дом, но воспоминания о том городке и людях, которые там живут, очень теплые.

канзас

фото: wiki.Канзас-Сити

- А климат, природа, другой континент – все это чувствовалось? У нас с вами даже часовая разница 11 часов.

– Нас ошеломило такое распространенное здесь природное явление как торнадо. Страха как такового не было (сначала), было любопытство. Интересно же посмотреть на эту диковинную небесную воронку, всасывающую в себя деревья, машины и крыши домов!

Торнадо по силе бывают разные, и большинство из них касается земли всего на несколько секунд или минут, оставляя за собой полосу выкорчеванных деревьев и мусора. Если ему на пути попадаются дома, то разрушит и дом, и все вокруг. Торнадо оставляет после себя большие разрушения.

канзас

Однако настоящее стихийное бедствие нам довелось увидеть весной 2011 года, когда в городе Джоплине, недалеко от нас, прошло катастрофической силы торнадо шириной полтора километра(!). Тогда погибло более 150 человек, более тысячи пострадало, тысячи людей остались без крова, и денежном выражении размер ущерба составил около 3 миллиардов долларов. Мы ездили туда спустя месяц, наверное, после катастрофы.

Зрелище совершенно жуткое: разрушены целые кварталы, знакомые места просто исчезли, на уцелевших деревьях уцелевших отсутствуют листья, местами – горы обломков вокруг которых крутится строительная техника – это сносили здания не подлежащие восстановлению. Совершенно нереальная картина. Сейчас город более или менее восстановился.

канзас

– Вы прижились в Америке, стали своими. Спрашивают ли ваши друзья, коллеги, соседи о России, Екатеринбурге? Находятся ли в плену каких-то распространенных стереотипов вроде российских медведей с балалайками на улицах.

– Чаще всего задают два вопроса. «Холoдно ли в России?» Отвечаем, что да. И еще спрашивают, пьем ли мы водку. Говорим, что нет. О взаимоотношении русских и водки ходят легенды. Причем когда отвечаем, что ни я, ни муж водку не пьем, иногда выскакивает реакция, похожая на культурный шок. Как? Русские и не пьют водку? Совсем-совсем? У соотечественников, кстати, тоже иногда бывает такая реакция. А вот насчет медведя и балалайки всерьез меня не спрашивали.

канзас

– Это, конечно, вызывает улыбку. Но, с другой стороны, много ли рядовой уралец знает о Канзасе…

– Именно так. Без подготовки – практически ничего. Читающая  публика знает девочку Элли из Канзаса и ее песика Тотошку из детской книжки «Волшебник Изумрудного города». Политически продвинутые знакомые знают, что Канзас – республиканский штат, который голосовал за Дональда Трампа. Но, кстати, и многие жители Америки, особенно живущие на побережьях, представление о такой глубинке, как Канзас, тоже имеют довольно смутное. Это при том, что по статистике один канзасский фермер кормит примерно 128 американцев.

Городу посвящена одноименная песня-рок-н-ролл, которую исполняли многие исполнители, а наиболее известные – «Битлз» 1964 года.


 

– Что российского или уральского вам лично там не хватает?

– Друзей. Гор, снега. Наличников на окнах. Снегирей. Родных мест всегда немного не хватает.

– Чему США могли бы поучиться у нас?

– Трудно сказать; культура очень разная. На бытовом уровне, наверное, русской смекалке, той самой импровизации, которой знаменит наш народ, способности находить выход из разнообразных ситуаций с помощью подручных средств (в разумных пределах). Данное качество хоть и вырабатывается не от хорошей жизни, зато очень помогает в дальнейшем.

канзас
– Какие места в Екатеринбурге чаще всего вспоминаете?

– Последний раз я была в Екатеринбурге в 2013 году. Первое грандиозное впечатление производит аэропорт «Кольцово» – отлично выглядит снаружи, так и изнутри. Центр города тоже изменился до неузнаваемости, причем, я считаю, что новые высотки органично сочетаются со зданиями советских времен, а это градостроителям не так часто удается.  Дороги хорошие. А вот железнодорожный вокзал остался узнаваемым.  

– Главный новогодний праздник для американцев – Рождество – уже прошел. А как жители Канзаса готовятся к празднику, есть ли очереди в магазинах – из тех людей, которые все отложили на последний момент?

– О, Рождество здесь – один из самых больших и радостных праздников в году. Улицы и дома начинают украшаться с первых чисел декабря, примерно на это же время приходится пик рождественских продаж. Подарков на Рождество нужно много – членам семьи, коллегам, соседям и тому подобное и так далее. Это будет необязательно что-то дорогое или нужное, практичное, но подарок важен как знак внимания; это хорошая традиция.

Я по магазинам ходить сильно не люблю да и времени не очень, мне легче заказать подарки через интернет. Но, как всегда, в самый последний момент приходится зачем-нибудь нестись в супермаркет и отстаивать длиннющие очереди из таких же прокрастинаторов (то есть людей, которые откладывают «на завтра»), как я.

канзас

P.S. В этом году наш праздник Рождества был омрачен событиями в Сочи. Ужасная трагедия. И мы видели, что простые люди очень переживали эти новости. Горе – понятие интернациональное. И в такие моменты ты очень хорошо понимаешь: нужно ценить своих близких, своих родных, за сколько бы километров и миль они не жили, в какой бы стране не находились сейчас.

Здоровья и благополучия всем в наступающем Новом году!

 

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Галина Исакова, 29.12.2016, 09:00
Тэги: Туризм, Психология, Отношения
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