Три самых громких скандала с Александром Новиковым

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016
Сегодня Областной суд должен решить вопрос о мере пресечения для известного барда Александра Новикова, которого обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).
Согласно материалам дела, Александр Новиков присвоил деньги пайщиков недостроенного коттеджного поселка «Бухта Квинс» на сумму 35,6 миллиона рублей. По версии следствия, Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов собрали с пайщиков строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге около 150 миллионов рублей, а затем перевели эти деньги на свои счета. Строительство поселка было остановлено, сумму ущерба правоохранители оценивали в 35 миллионов 627 тысяч рублей.
Апрель 2011 года: скандал с «Голубым щенком»
В 2011 году Свердловский областной суд частично отменил приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга по делу художественного руководителя Театра эстрады, шансонье Александра Новикова, который публично назвал режиссера-постановщика Марину Головину «профнепригодной», а поставленный ею детский балет «Голубой щенок» «карикатурным», «дешевым балаганом» и «самодеятельным педофильником».
- Эти вувузелы гомосексуализма, глядящие на мир через бельма, находящиеся у них всё время почему-то в выпученном состоянии… Так вот, через эти бельма им любое событие здравое и поступок нормальный кажутся наступлением на их мифические гомосексуальные права, произрастающие прямо из Содома и Гоморры, - говорил Новиков.
Суд тогда решил, что Новиков должен выплатить Головиной 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, но освободил певца от публичных извинений перед Головиной за нанесенные оскорбления.
Январь 2014 года: скандал с отрыванием госномеров
В 2014 году снова обсуждали Новикова: инцидент произошел в центре Екатеринбурга возле Храма-на-Крови. Увидев возле шлагбаума чужой автомобиль «Пежо», Новиков вышел из своего внедорожника, оторвал госномер машины, засунул в свой «мерседес» и спокойно поехал дальше.
СМИ тогда писали, что это была не первая выходка подобного рода. В 2013 году Новиков оторвал номер с машины директора по производству екатеринбургского Горводоканала.
Август 2015 года: скандал и мордобой в Москве
В 2015 году Александр Новиков устроил драку с соседом в Москве и утверждал, что потерял часы за 25 тысяч долларов.
Тогда шансонье пожаловался на то, что в Плотниковом переулке, где он снимает офис, подвергся нападению мужчины, который живет в этом же доме. При этом Новиков заявил, что в ходе потасовки у него пропали часы за 25 тысяч долларов. Однако заявление в полицию поступило и от оппонента певца. Правоохранители проводили проверку по факту происшествия.
Драка Новикова попала на камеры видеонаблюдений:
Онлайн-трансляция сегодняшнего заседания по делу Александра Новикова - в материале НАШЕЙ.
Александр Новиков:
- Родился 31 октября 1953 г. (63 года), о. Итуруп, Курильский район, Сахалинская область, СССР.
- Российский поэт, автор-исполнитель песен в жанре городского романса, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады. За время творческой деятельности Александр Новиков написал более четырёхсот песен, среди которых «Помнишь, девочка?..», «Извозчик», «Шансоньетка», «Уличная красотка», «Город древний», «Школьный роман» и др.
- 5 октября 1984 года арестован, а в 1985 году по приговору Свердловского суда Новиков был осуждён по ст. 93-1 УК РСФСР, получив 10 лет лишения свободы. По официальной версии, в связи с его деятельностью по изготовлению и сбыту электромузыкальной аппаратуры-фальсификата. Однако в своих интервью Новиков неоднократно отмечал, что посадили его именно за альбом «Вези меня, извозчик».