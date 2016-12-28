Три самых громких скандала с Александром Новиковым

Бард имеет репутацию ярого противника гомосексуализма, неправильных парковок и наглых водителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.12.2016

Сегодня Областной суд должен решить вопрос о мере пресечения для известного барда Александра Новикова, которого обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, Александр Новиков присвоил деньги пайщиков недостроенного коттеджного поселка «Бухта Квинс» на сумму 35,6 миллиона рублей. По версии следствия, Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов собрали с пайщиков строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге около 150 миллионов рублей, а затем перевели эти деньги на свои счета. Строительство поселка было остановлено, сумму ущерба правоохранители оценивали в 35 миллионов 627 тысяч рублей.

Апрель 2011 года: скандал с «Голубым щенком»

В 2011 году Свердловский областной суд частично отменил приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга по делу художественного руководителя Театра эстрады, шансонье Александра Новикова, который публично назвал режиссера-постановщика Марину Головину «профнепригодной», а поставленный ею детский балет «Голубой щенок» «карикатурным», «дешевым балаганом» и «самодеятельным педофильником».

- Эти вувузелы гомосексуализма, глядящие на мир через бельма, находящиеся у них всё время почему-то в выпученном состоянии… Так вот, через эти бельма им любое событие здравое и поступок нормальный кажутся наступлением на их мифические гомосексуальные права, произрастающие прямо из Содома и Гоморры, - говорил Новиков.

Суд тогда решил, что Новиков должен выплатить Головиной 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации, но освободил певца от публичных извинений перед Головиной за нанесенные оскорбления.

Январь 2014 года: скандал с отрыванием госномеров

В 2014 году снова обсуждали Новикова: инцидент произошел в центре Екатеринбурга возле Храма-на-Крови. Увидев возле шлагбаума чужой автомобиль «Пежо», Новиков вышел из своего внедорожника, оторвал госномер машины, засунул в свой «мерседес» и спокойно поехал дальше.

СМИ тогда писали, что это была не первая выходка подобного рода. В 2013 году Новиков оторвал номер с машины директора по производству екатеринбургского Горводоканала.

Август 2015 года: скандал и мордобой в Москве

В 2015 году Александр Новиков устроил драку с соседом в Москве и утверждал, что потерял часы за 25 тысяч долларов.

Тогда шансонье пожаловался на то, что в Плотниковом переулке, где он снимает офис, подвергся нападению мужчины, который живет в этом же доме. При этом Новиков заявил, что в ходе потасовки у него пропали часы за 25 тысяч долларов. Однако заявление в полицию поступило и от оппонента певца. Правоохранители проводили проверку по факту происшествия.

Драка Новикова попала на камеры видеонаблюдений:

Онлайн-трансляция сегодняшнего заседания по делу Александра Новикова - в материале НАШЕЙ.

Александр Новиков: