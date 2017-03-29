После публикации «Нашей Газеты» магазины Артака Акопяна в Екатеринбурге снова будут раздавать хлеб бесплатно

У покупателей появился шанс доказать, что они исправились и научились говорить слово «спасибо».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.03.2017

Волна известности накрыла продуктовые магазины сети «Три А», владелец которых Артак Акопян честно рассказал о странной реакции покупателей на благотворительность, а «Наша Газета» написала об этом.

Коммерсант тогда признался, что порыв раздавать бесплатно хлеб пенсионерам быстро сошел на нет - когда сотрудников магазина в Академическом эти же пенсионеры стали обвинять в жадности и невыполнении каких-то «обязательств» по обеспечению пожилых людей продуктами питания. «А почему вы макароны не раздаете?», «А когда крупу будете давать?», «А почему вы только хлеб даете?! Мы бедные пенсионеры и нам положены продукты!»

Кем и когда «положены», пенсионеры и сами не знали. Но раз магазин имеет возможность «дарить» хлеб, стало быть, не разорится и от раздачи всего остального. В любое время дня и ночи, по первому требованию просителей, которых все прибавлялось. Постепенно благодарность пенсионеров переросла в гнев, а порой и ярость, которая выплескивалась на ничем не провинившихся девочек-продавщиц.

Через пару месяцев эксперимент по раздаче хлеба был прекращен. Осталась адресная помощь «бабулечкам» и продажа хлеба по сниженной, социальной, скажем так, цене. Купить такой хлеб могли уже действительно все желающие и в любое время работы магазина.

«Не делай добра - не получишь зла» - самый популярный комментарий к этой истории, который можно было прочитать и под разошедшимися постами в социальных сетях, и на солидных порталах, и на федеральных каналах.

«Сказ про раздачу хлеба в Екатеринбурге» пошумел и уступил место другим новостям города и страны. Никто предпринимателя не осуждал: нет ничего печальнее неблагодарности. Молодец, что попробовал. А дикие люди - ну, бог им судья, тоже не от хорошей жизни они так себя ведут, разучившись доверять даже самым искренним благотворителям.

Так и осталась бы эта история класса «все с вами понятно, дорогие сограждане», если бы не удивительное качество Артака Акопяна, название которому еще только предстоит придумать - упорство? Вера в людей?

С 1 апреля уже два магазина «Три А» - в Академическом и на Вторчермете - снова будут раздавать хлеб бесплатно. Преломить хлеба с пожилыми людьми Артак не боится. Кто не падал - тот не всадник.

«Учтем ошибки и снова будем делать мир добрее»

- После вашей публикации был такой отклик, что мы поняли: тема с хлебом важная, волнует всех. Нас показали чуть ли не главными благотворителями Екатеринбурга, - иронично говорит Артак Акопян. - Наша реакция на славу? Скорее, замешательство. Мы, честно вам скажу, не искали популярности. Я вам могу рассказать, какие мы акции делали, как помогали пожилым и малоимущим. И мой рассказ до вечера продлится. Или даже до следующего утра! Помогали, помогаем и будем помогать. А с 1 апреля решили возобновить раздачу хлеба.

- Как же так? Вы же сказали, что больше не могли терпеть упреков в свой адрес?

- Я вам историю расскажу. У нас есть одна знакомая, она кое-что делает на дому, лет 20 работает и ни копейки налогов не заплатила. А мы в нашем небольшом магазине и налоги платим, и проверки переживаем, и акции устраиваем. Но когда мы встречаемся с этой дамой, она всегда нас называет «спекулянтами». Понимаете, мы - спекулянты в ее понимании, торгаши. Вот вам и вся психология. К этому надо спокойно относиться. Я даже переживу, если мне в лицо будут такое говорить, а вот девочек-продавщиц хотелось бы оградить от конфликтных граждан.

- И как вы будете ограждать?

- Прежде всего, четко оговорим время акции - допустим, утром со стольки-то и до стольки-то. Вывесим плакат с огромными буквами, что хлеба мы выделяем 50-70 булок в день (точное количество пока не решили, вот как раз на совещании сидим, думаем). Одна булка в день в одни руки. И, как ни жестко звучит, не будем идти навстречу слезным просьбам, мол, ну что вам стоит, дайте хлеба, дайте еще... Наша заведующая Татьяна Корабельникова, я ее называю «Мать Тереза», - женщина сердечная. Она мимо несчастного создания - человека ли, собаки ли, птички ли - никогда не пройдет. Всегда поможет, за свои деньги купит этот хлеб и отдаст просителю. А люди этого не понимают, они считают, что у нас в подсобке склад этого хлеба и мы не отдавали его просто из вредности. И если на нас надавить, наорать, пригрозить, мы тут же весь магазин раздадим бедным. Мы и раздали, если бы люди умели говорить «спасибо».

- Вы думаете, они научились говорить «спасибо» за полтора года - с момента прошлого эксперимента?

- Не знаю… Но хороших людей много. И действительно нуждающихся тоже. Надо помогать. Есть много задумок, пока не буду говорить, чтобы не сглазить. К тому же продолжим адресную помощь нашим «бабулечкам» и продажу хлеба по сниженной цене. Интересно, что после вашей публикации несколько хлебокомбинатов обратились к нам о совместных проектах. А это значит, хлеба хватит всем.

Читайте статью НАШЕЙ: «Метнись в подсобку и неси сюда хлеб!» Владелец магазина в Екатеринбурге – о реакции покупателей на благотворительность.