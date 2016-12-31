Две тысячи свердловчан встречали Новый год без света

Причина в аварии на линии электропередачи в Дегтярске
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.01.2017
В самый разгар празднования Нового года 2017 целый район города Дегтярска остался без света.
- Ночью было зафиксировано нарушение в работе линии электропередачи. В результате без электроснабжения осталось порядка 2 тысяч человек, - рассказывают в ГУ МЧС Свердловской области. - Благодаря резервным схемам и оперативно доставленным дизель-генераторам энергетикам удалось возобновить электроснабжение более 1,3 тысяч человек.
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Аварийно-восстановительные бригады работали в Дегтярске всю ночь. В 07:39 свет вернулся во все квартиры. Будем надеяться, что пока электричества не было, дедушка Мороз не перепутал в потемках подарки.