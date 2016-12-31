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Две тысячи свердловчан встречали Новый год без света

Две тысячи свердловчан встречали Новый год без света
16+
Фото: из открытых источников
Причина в аварии на линии электропередачи в Дегтярске

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.01.2017

В самый разгар празднования Нового года 2017 целый район города Дегтярска остался без света.

- Ночью было зафиксировано нарушение в работе линии электропередачи. В результате без электроснабжения осталось порядка 2 тысяч человек, - рассказывают в ГУ МЧС Свердловской области. - Благодаря резервным схемам и оперативно доставленным дизель-генераторам энергетикам удалось возобновить электроснабжение более 1,3 тысяч человек.

  • Аварийно-восстановительные бригады работали в Дегтярске всю ночь. В 07:39 свет вернулся во все квартиры. Будем надеяться, что пока электричества не было, дедушка Мороз не перепутал в потемках подарки.
     
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Администратор, 01.01.2017, 16:20
Тэги: ЖКХ
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