Наверх
Подарок от мэрии: Екатеринбург сняли с высоты птичьего полета
10:12, сегодня
На любовь, на судьбу, на желание: 10 гаданий для новогодней ночи
20:00, 31.12.2016
В Екатеринбурге мужчина забрал у доброго пенсионера сумку с миллионом рублей и убежал
19:23, 31.12.2016
Люди, которые удивили Екатеринбург в 2016-м году
19:00, 31.12.2016
Группа компаний «WISDOM» анонсировала новый и уникальный продукт на рынке малоэтажного и загородного строительства
График работы больниц Екатеринбурга в новогодние каникулы
18:00, 31.12.2016
Горячие источники, горы и свежий воздух: идеи для отдыха в новогодние праздники под Екатеринбургом
16:35, 31.12.2016
Елки, праздничные шоу и рождественские встречи: новогодние каникулы в Екатеринбурге с 31 декабря по 8 января
15:31, 31.12.2016
Три фильма, без которых невозможно представить себе Новый год
В Екатеринбурге на стене единственного в городе хосписа уличные художники нарисовали портрет Доктора Лизы
14:59, 31.12.2016
В Серове главный зимний городок успели разрушить за два дня
13:45, 31.12.2016
Что приготовить на Новый год, если курицу нельзя из-за Года Петуха
12:31, 31.12.2016
В Екатеринбурге стартовала большая распродажа товаров для спорта и отдыха
Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве
12:15, 31.12.2016
Еще одна жертва 2016 года: под Нижними Сергами в ВАЗе насмерть разбилась женщина
11:55, 31.12.2016
График работы банков в новогодние праздники в Екатеринбурге
10:30, 31.12.2016
О шампанском, мюзле и перляже: правильный подход к выбору праздничного напитка на Новый год. Советы эксперта
10:00, 31.12.20164
Екатеринбургский психолог рассказала, какие мультики показывать детям, чтобы не навредить
09:00, 31.12.2016
Тепло и снежно: погода в новогодние выходные в Екатеринбурге будет приятной
08:46, 31.12.2016
Кошка съела дождик или мишуру: что делать?
21:40, 30.12.20163
Нашли крайнего: в Екатеринбурге за упавший на дом башенный кран ответит 40-летний монтажник
20:10, 30.12.2016
Сдавайте билеты: концерта Кинчева в Екатеринбурге не будет из-за перенесенного им инфаркта
19:02, 30.12.2016
Древнерусская тоска: рецензия на фильм «Викинг»
18:45, 30.12.2016
В центре Екатеринбурга прекращает работу кафе здорового питания Freelance Cafe
18:24, 30.12.2016
Суд забрал малышку у приемной мамы-фельдшера из Заречного: она будет жить с бабушкой
17:35, 30.12.2016
Соревнования по лепке снеговиков пройдут в новогодние каникулы в Солнечном
16:50, 30.12.2016
В Екатеринбурге и в новогодние каникулы можно будет пожаловаться на плохую очистку дорог
16:17, 30.12.2016
Администрация установит освещение на памятник Ленину на площади 1905 года
16:00, 30.12.2016
Под Екатеринбургом иномарка врезалась в «Газель» во время обгона фуры
15:45, 30.12.2016
Погибшие в авиакатастрофе ТУ-154 не будут выплачивать кредиты
14:40, 30.12.2016
В Екатеринбурге задержали водителя БМВ, который выстрелил в прохожего из-за места на парковке
14:19, 30.12.2016
Стоит ли похмеляться после Нового года: главный совет от главного нарколога России
14:06, 30.12.2016
Тапонарики, книги-шкатулки, ореховый микс: что подарить на Новый год
13:43, 30.12.20162
Одной башней-долгостроем меньше: в Екатеринбурге сдали небоскреб «Исеть»
13:39, 30.12.2016
Перед Новым годом по центру Екатеринбурга пробежались голые Деды Морозы
13:36, 30.12.2016
Цветы и пятна крови: накануне Нового года в Свердловской области погибла пожилая женщина из-за неработающего лифта
13:15, 30.12.2016
Екатеринбургских застройщиков УФАС заподозрила в сговоре: «Это свидетельствует о признаках их согласованных действий»
12:39, 30.12.20163
Кто работает за Деда Мороза? Семья из Красноуфимского района получила двух поросят после обращения к Путину
12:11, 30.12.2016
В Екатеринбурге внедорожник врезался в автомобиль Росгвардии
11:46, 30.12.2016
7 простых салатов на Новый год
11:30, 30.12.2016
Скандальный, позитивный и печальный: самые яркие события 2016 года в жизни Екатеринбурга
11:28, 30.12.2016
Пять тысяч бутылок приготовили для магазинов: под Екатеринбургом нашли цех с поддельным алкоголем
11:10, 30.12.2016
5 советов от врача: как не умереть от обжорства в Новогоднюю ночь
09:30, 30.12.2016
Пожилой водитель погиб в массовом ДТП под Екатеринбургом
09:22, 30.12.2016
«Быдло-бандито-самка» из Екатеринбурга получила премию «Чудак года»
09:14, 30.12.2016
Самолет Дубай – Екатеринбург не смог сесть в Кольцово из-за снежной бури
08:19, 30.12.2016
Сказочные фигуры, световое шоу и пушистые снеговики: в Екатеринбурге открылся ледовый городок
21:01, 29.12.2016
А у вас какая елочка? Пользователи соцсетей выкладывают фотографии своих новогодних елок
20:45, 29.12.20162
Тест «Готовы ли вы к Новому году?»
20:30, 29.12.2016
Крупный торговый центр в Екатеринбурге превратят в сельскохозяйственный рынок
19:48, 29.12.2016
В Екатеринбурге построят 150-метровую «сталинскую высотку»
19:33, 29.12.2016
29 декабря в Екатеринбурге: суд Новикова и огромный приз
19:20, 29.12.2016
В екатеринбургском детсаду нашли кишечную палочку
19:05, 29.12.2016
В Верхней Пышме из-за ненормального жителя пришлось эвакуировать половину дома: полицию напугали надписи на стенах
18:32, 29.12.2016

Подарок от мэрии: Екатеринбург сняли с высоты птичьего полета

Подарок от мэрии: Екатеринбург сняли с высоты птичьего полета
16+
Фото: официальный портал Екатеринбурга
Появилось два новогодних вида города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.01.2017

В Екатеринбурге чиновники сделали необычный подарок жителям города. После официального открытия ледового городка на площади 1905 года, администрация города опубликовала две панорамы центра города в высоком разрешении.

Снимки были сделаны с квадрокоптеров с двух точек - со стороны улицы Вайнера и со стороны улицы 8 Марта. Снимались панорамы после заката, таким образом, выгодно подчеркивается праздничная подсветка ледового городка. 

  • Посмотреть панорамы можно здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 01.01.2017, 10:12
Тэги: Новый год
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Мировые новости Доска позора Конкурсы Тест Мужчины Отдых Голодовка в колонии Производство Шоу-бизнес Слухи Мотоциклы Животные Смерть Афиша Скандалы Психология Горячее Секс Война ритуальных агентств Искусство Снос монастыря на Качканаре Красота Интервью ЧМ-2018 Сибирская язва Опрос Расстрел Экономика История успеха Волейбол Дом-2 Расстрел на Депутатской Крушение самолета под Ростовом Семья Ельцин-центр Здоровье Обрушение крыши на Калинина Бэби-боксы Бизнес Авто Высокие технологии Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Приостановка полетов в Египет История Екатеринбурга Развлечения Новости ВУЗ Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Самолет Репортаж Позитив Выставки Самолет Минобороны упал в Якутии Пусть говорят ЖКХ Дело Пьянкова Пожар Розыск Необычное Отношения ЗАГС Рейтинг Погода Военный репортаж Новости дня Студенты Фото Грипп Парковки Горящие авто Религия В Египте разбился самолет с российскими туристами Знаменитости Отключение света Уралмаш, Эльмаш Строительство Баскетбол Дорожные воины Грипп в Екатеринбурге Приговор Лошагину Образование Дети Корь Интернет Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Эксклюзив Дороги Транспорт Расписание Политика Экономия Кто заработал Путин ИГИЛ Личное Коллекторы Деньги Мода Женщины ДТП Убийство в Рахмангулово Новости России Катастрофа Мистика Культура Криминал В Екатеринбурге -40 градусов Взрыв Скорая помощь Общественный транспорт Биатлон Видео Ошибки врачей Суд Школа Храм святой Екатерины Хоккей Медицина Лайфхак Растения Взятки Ловец покемонов Жизнь в городе Хэллоуин-2015 Спорт Ту 154 Новый год Еда Мультимедиа Происшествия МЧС Туризм Скандал с Новиковым Гололед Кризис и санкции Недвижимость Музыка Футбол Статистика ГИБДД Рецензия СМИ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru