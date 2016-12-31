Подарок от мэрии: Екатеринбург сняли с высоты птичьего полета

Появилось два новогодних вида города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.01.2017

В Екатеринбурге чиновники сделали необычный подарок жителям города. После официального открытия ледового городка на площади 1905 года, администрация города опубликовала две панорамы центра города в высоком разрешении.

Снимки были сделаны с квадрокоптеров с двух точек - со стороны улицы Вайнера и со стороны улицы 8 Марта. Снимались панорамы после заката, таким образом, выгодно подчеркивается праздничная подсветка ледового городка.