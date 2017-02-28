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Уже не мальчик: из ХК «Автомобилист» массово увольняют спортсменов кому за 30

Уже не мальчик: из ХК «Автомобилист» массово увольняют спортсменов кому за 30
16+
Фото: www.sports.ru
По словам главного тренера Владимира Крикунова, с хоккеистами расстались по-хорошему.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Информацию о резком сокращении командного состава «Авто» главный наставник озвучил на сегодняшней пресс-конференции, сообщает URA.RU 1 марта. Из сборной «шоферов» выбыли порядка 10 хоккеистов, возраст большинства составляет 30+. Крикунов подчеркнул, что для достижения высоких результатов команду необходимо омолодить.

Среди уволенных игроков оказались вратарь Иван Лисутин (1987 г.р.), защитники Никлас Андерсен (1988), Никита Щитов (1983), нападающие Константин Волков (1985), Петр Коукал (1982), Александр Романов (1980) и Олег Губин (1981).

Однако под сокращение попали и более молодые игроки, как защитник Валерий Васильев (1994) и нападающий Дмитрий Моня (1988).

  • Владимир Крикунов стал главным тренером «Автомобилиста» в октябре 2016-го. На посту он сменил уволенного посреди сезона за низкие показатели сборной Андрея Разина.
  • В сезоне 2016-2017 «Автомобилист» впервые за четыре года не попал в плей-офф КХЛ.
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Наталья Ксенофонтова, 01.03.2017, 20:18
Тэги: Мужчины, Спорт, Хоккей
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