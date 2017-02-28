Вместо куклы — петарда-самоделка: в селе под Нижним Тагилом местный житель признался, что выдумал историю с бомбой

С мужчиной участковый провел профилактическую беседу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Житель села под Нижним Тагилом, в руках которого в феврале взорвалась, по его словам, кукла-бомба, признался, что он придумал эту историю. Как написало АН «Между строк» 1 марта 2017 года, мужчина собрал самодельное взрывное устройство, которое поджег, но не успел выбросить.

По последним данным, 67-летний потерпевший мужчина сам изготовил взрывное устройство, чтобы отпугнуть собак.

— Местный житель, злоупотребляющий спиртным, в тот день был нетрезв и раздражен лаем собак около дома. Мужчина решил напугать животных, для чего из спичечной серы и других подручных средств изготовил пиротехническое изделие. После этого поджег самоделку, но выбросить не успел, и она сработала у него в руках, повредив ему пальцы и сухожилия, – сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Как рассказала АН «Между строк» начальник пресс-группы Элина Балуца, при первом же опросе потерпевший признался, что выдумал историю с куклой-бомбой, после чего с ним была проведена профилактическая беседа.