Из-за ярмарки на площади 1905 года на два дня закроют парковку

Оставить там машину нельзя будет уже вечером в пятницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В эти выходные, 4 и 5 марта, на площади Екатеринбурга пройдет первая в этом году ярмарка.

– Такой формат торговли в центре уральской столицы полюбился как покупателям, так и продающим свой товар фермерам, еще с прошлого года, – сообщается на сайте городской администрации. – Заявки на участие подали уже более 90 предприятий и компаний со всего региона.

На этой ярмарке екатеринбуржцы смогут приобрести продукцию из Асбеста, Березовского, Каменска-Уральского, Богдановича, Ирбита, Нижнего Тагила, Серова, Нижних Серег, Артей и других населенных пунктов Свердловской области. Кроме того, выращенные своими руками вкусности в столицу Урала привезут фермеры из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Перми и Тюмени. И как всегда в рамках ярмарочного гуляния горожане смогут отведать горячие блинчики, пироги, пряники, плюшки и ароматный чай.

По сложившейся традиции екатеринбургская ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 16:30. Как и в предыдущие разы, парковка на площади 1905 года не будет работать с вечера пятницы до вечера воскресенья. Её закроют 3 марта в 19:00, а откроют 5 марта в 18:00.