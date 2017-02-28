В магазине Среднеуральска продавец украла сумку посетительницы из шкафчика хранения из-за маленькой зарплаты

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В понедельник, 27 февраля, в супермаркете Среднеуральска у покупательницы вытащили сумку из ящика камеры хранения. Как оказалось после просмотра камер наблюдения магазина, кражу совершила продавец-кассир, которая открыла ячейку, забрала оттуда чужие вещи и ушла.

Кража произошла вечером в магазине на Уральской. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. 42-летняя покупательница пришла в супермаркет, оставила сумку с вещами в шкафчике хранения, который закрыла на ключ. После этого она купила все необходимое, а когда вернлуась, оказалось, что сумки в ящике уже нет. Женщина обратилась к администратору магазина, а там позвонили в полицию.

— Сотрудники полиции вместе с продавцами просмотрели записи с камер наблюдения магазина, в результате чего установили личность подозреваемого. Им оказалась 36-летняя сотрудница этого же супермаркета, местная жительница, ранее проблем с законом не имевшая. Женщину задержали и доставили в полицию, где она дала признательные показания и отдала все, что украла, — уточнили в МО МВД России «Верхнепышминский».

Женщина рассказала, что заранее знала о том, что замок этой ячейки хранения неисправен и его можно открыть без ключа. Свой поступок женщина пыталась оправдать слишком низкой заработной платой.