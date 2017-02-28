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В магазине Среднеуральска продавец украла сумку посетительницы из шкафчика хранения из-за маленькой зарплаты

В магазине Среднеуральска продавец украла сумку посетительницы из шкафчика хранения из-за маленькой зарплаты
16+
Фото: kp.kg

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В понедельник, 27 февраля, в супермаркете Среднеуральска у покупательницы вытащили сумку из ящика камеры хранения. Как оказалось после просмотра камер наблюдения магазина, кражу совершила продавец-кассир, которая открыла ячейку, забрала оттуда чужие вещи и ушла. 
 
Кража произошла вечером в магазине на Уральской. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. 42-летняя покупательница пришла в супермаркет, оставила сумку с вещами в шкафчике хранения, который закрыла на ключ. После этого она купила все необходимое, а когда вернлуась, оказалось, что сумки в ящике уже нет. Женщина обратилась к администратору магазина, а там позвонили в полицию.

— Сотрудники полиции вместе с продавцами просмотрели записи с камер наблюдения магазина, в результате чего установили личность подозреваемого. Им оказалась 36-летняя сотрудница этого же супермаркета, местная жительница, ранее проблем с законом не имевшая. Женщину задержали и доставили в полицию, где она дала признательные показания и отдала все, что украла, — уточнили в МО МВД России «Верхнепышминский».

Женщина рассказала, что заранее знала о том, что замок этой ячейки хранения неисправен и его можно открыть без ключа. Свой поступок женщина пыталась оправдать слишком низкой заработной платой.
  • По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 – «Кража».
  • Женщине грозит срок до пяти лет. Время до суда подозреваемая проведет под подпиской о невыезде.
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Марина Подкорытова, 01.03.2017, 13:16
Тэги: Криминал, Жизнь в городе
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