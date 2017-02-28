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«На колясках - мимо помойки!»: в Екатеринбурге коммунальщики поставили мусорные баки на подъезде к школе для детей с ДЦП

«На колясках - мимо помойки!»: в Екатеринбурге коммунальщики поставили мусорные баки на подъезде к школе для детей с ДЦП
16+
Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"
Руководство учебного заведения уже несколько месяцев пытается добиться, чтобы управляющая компания убрала контейнеры в другое место.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Сразу 6 мусорных контейнеров и ещё 2 – для пластиковой тары появились на подъезде к школе-интернату «Эверест», где в том числе обучаются дети с ДЦП, установили еще прошлой осенью. С тех пор родителям, которые привозят своих детей на машинах, приходится останавливаться либо прямо у мусорных баков, либо на несколько метров дальше. Казалось бы, ничего страшного. Но только не в том случае, когда речь идет об учениках, многие из которых передвигаются на инвалидных колясках.

– И каждый день детки на колясках, костылях и ходунках должны ходить мимо помойки! А мусоровоз приезжает туда как раз тогда, когда детей привозят на занятия утром, а потом в полдень, когда их забирают. Получается, им приходится идти рядом, и мусор чуть ли не на головы падает! – пожаловалась НАШЕЙ неравнодушная местная жительница Валентина.

Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"

Нарушены санитарные нормы

Как сообщило руководство интернета, что нахзодится по адресу: ул. Цвиллинга, 14,  причиной стала построенная неподалеку высотка. Когда ТСЖ новостройки решило огородить территорию вокруг дома, администрации Ленинского района пришлось искать для мусорной площадки новое место. И в итоге их воткнули в тупичок возле здания интерната.

– Но при этом были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы, согласно которым для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с ограждением. Причем, контейнеров должно быть не больше пяти, а расстояние от них до зданий – не менее 20 метров, – прокомментировал НАШЕЙ заместитель директора школы-интерната Сергей Денисов. – Кроме того, эти контейнеры хоть и стоят в тупике, но всё-таки на проезжей части улицы Цвиллинга.

Поэтому руководство учебного заведения уже сообщило о своей проблеме и в районную администрацию, и в ГИББД, и, конечно же, в управляющую компанию «Стандарт». Однако, как сообщили в администрации школы, пока это не принесло желаемого результата – УК и ГИБДД даже не ответили, а из администрации, по словам директора «Эвереста», пришла отписка. В этом ответе говорится, что площадка с контейнерами «находится в удовлетворительном состоянии», а вывоз мусора «осуществляется согласно графика». А также там сообщается, что благоустройство площадки, по информации от УК «Стандарт», будет проведено летом.

Кроме того, в районной администрации ответили, что за выбор места для мусорной площадки, согласно СанПиНу 1988 года, отвечает все-таки управляющая компания.  А за соблюдением норм и правил, указанных в этом документе, следит Роспотребнадзор. Это ведомство стало следующим местом, куда, не теряя надежды, отправил письмо со своей жалобой директор школы «Эверест». Правда, ответ оттуда пока не пришёл. 



Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"

Весь город мимо контейнеров проходит

– Но неужели мусорную площадку нельзя сделать в другом месте? – в свою очередь спросил корреспондент НАШЕЙ заместителя главы ленинской администрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства

– Мы дали разрешение УК «Стандарт» на размещение контейнеров на муниципальной территории, поскольку там других мест для этого нет. Мы выходили совместно с Роспотребнадзором, всё осмотрели – другого места нет. Там везде эти 20 метров не соблюдаются, – ответил замглавы района Дмитрий Черепанов. – Но эту площадку благоустроят, в том числе сделают ограждение из пластика. И когда «Стандарт» будет его устанавливать, мы обязательно посмотрим, чтобы расстояние до здания соответствовало СанПиНу.

Фото: Евгений Светлый / "Наша газета"

— Но ведь детям с диагнозом ДЦП приходится ходить мимо мусорки. Разве это правильно?

– У нас весь город мимо контейнерных площадок так или иначе проходит. Это не самый главный вопрос, – считает сотрудник районной администрации.  –  Это не единичный случай. По городу много таких мест.

  • В самой управляющей компании сообщили, что письмо из администрации по этому вопросу уже пришло, и руководство «Стандарта» будет решать этот вопрос. Но вот, когда именно, там не уточнили.

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Евгений Светлый, 01.03.2017, 15:22
Тэги: Парковки, Дороги, Новости
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