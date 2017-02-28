Без света и воды: в Екатеринбурге микрорайон Парковый настиг коммунальный коллапс

За несколько дней до отключения в Парковом проходил плановый ремонт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В Екатеринбурге вечером 1 марта 2017 года несколько домов в микрорайоне Парковый остались без тепла и электроэнергии. Об этом «Нашей Газете» сообщил читатель Виктор Норкин, который проживает в микрорайоне.

По его словам, свет в домах погас около 21.30. Без электричества остались дома № 13, 17, 19 по улице Тверитина, № 9, 13 и 22 по улице Большакова и на улице Мичурина, 214.

Норкин отметил, что в 20-х числах февраля в Парковом отключали электричество, но это были плановые работы, о которых жильцов предупреждали.

Как следует из информации с сайта «Екатеринбургэнергосбыта», на 1 февраля 2017 года отключений в Парковом не запланировано.