Подозрительное поведение пассажира стало причиной задержки рейса из Екатеринбурга в Москву

Самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Инцидент с задержкой рейса в «Кольцово» произошел сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта.

По данным источника, в то время, когда самолет уже начал двигаться по взлетной полосе, один из пассажиров запаниковал и попросил срочно выпустить его из салона. Мужчина сослался на плохое самочувствие и «давление». По летным инструкциям, такая ситуация может быть квалифицирована как ЧП, вплоть «до угрозы взрыва», а поведение пассажира - «подозрительное». Мужчину выпустили из самолета, а его место обыскали. Подозрительных предметов не обнаружено.

Все-таки плохое самочувствие

- Когда самолет только-только начал движение, пассажир почувствовал себя плохо, обратился к экипажу и сообщил, что вынужден прервать полет, - поясняют в пресс-службе.

Вылет задержали на 40 минут

Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь из «Кольцово» в 14:40 по местному времени, по данным он-лайн табло аэропорта, он вылетел в 15:21. Таким образом, задержка составила порядка сорока минут.

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