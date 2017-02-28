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Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве екатеринбурженки Ларисы Даскал, чье тело с ножевыми ранами нашли в лесопарке

Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве екатеринбурженки Ларисы Даскал, чье тело с ножевыми ранами нашли в лесопарке
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Фото: личная страница погибшей в соцсетях
Полицейские Екатеринбурга составили ориентировку на 30-летнего Намика Курбанова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Полиция объявила в розыск мужчину, который подозревается в убийстве екатеринбурженки Ларисы Даскал. Кроме подозреваемого, правоохранители ищут автомобиль погибшей – Audi Q5 коричневого цвета с номерами 666, сообщает 66.ru 1 марта.

Труп пропавшей 26 февраля сотрудницы компании «Росэнергосистемы» был найден накануне вечером. На теле жертвы обнаружены колото-резаные раны лица, шеи и правой руки.

По неподтвержденной информации, 26 февраля женщина на своей машине поехала на встречу с Намиком Курбановым. Погибшая хотела продать автомобиль. 

  • Лариса Даскал давала предпринимателям в долг под проценты большие суммы денег. Перед гибелью женщина переживала, что один из долгов ей не возвращают.
  • У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 01.03.2017, 19:40
Тэги: Смерть, Жизнь в городе, Розыск
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