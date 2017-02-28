Объявлен в розыск подозреваемый в убийстве екатеринбурженки Ларисы Даскал, чье тело с ножевыми ранами нашли в лесопарке

Полицейские Екатеринбурга составили ориентировку на 30-летнего Намика Курбанова.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
Полиция объявила в розыск мужчину, который подозревается в убийстве екатеринбурженки Ларисы Даскал. Кроме подозреваемого, правоохранители ищут автомобиль погибшей – Audi Q5 коричневого цвета с номерами 666, сообщает 66.ru 1 марта.
Труп пропавшей 26 февраля сотрудницы компании «Росэнергосистемы» был найден накануне вечером. На теле жертвы обнаружены колото-резаные раны лица, шеи и правой руки.
По неподтвержденной информации, 26 февраля женщина на своей машине поехала на встречу с Намиком Курбановым. Погибшая хотела продать автомобиль.
- Лариса Даскал давала предпринимателям в долг под проценты большие суммы денег. Перед гибелью женщина переживала, что один из долгов ей не возвращают.
- У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.