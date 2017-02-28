Прокуратура проверит вейп бары Екатеринбурга, в которых замечены «парящие» подростки

После публикации «Нашей Газеты» на паробары обратил внимание детский омбудсмен Свердловской области.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Прокуратура проверит паробары Екатеринбурга, в которых среди посетителей оказались подростки. Об этом корреспонденту НАШЕЙ 1 марта 2017 года сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Свердловской области и прокуратуре региона.

Детский омбдусмен попросил оценки прокуратуры

Напомним, 15 февраля 2017 года «Наша Газета» писала о заведении ParoBar Vape Shop, в котором посетители могли купить электронные сигареты и там же «парить». Сотрудники и клиенты паробара подтвердили корреспондентам НАШЕЙ, что заведение свободно посещают подростки.

Официально владельцы заведения впускали школьников от 16 лет. Однако посидеть и «попарить» могли «клиенты» и помладше. Материалы расследования НАШЕЙ были направлены в аппарат уполномоченного по правам ребенка Свердловской области Игоря Морокова.

— Это явление должно получить оценку по линии прокуратуры, — пояснили 1 марта НАШЕЙ в аппарате детского омбудсмена, — поэтому мы направили запрос в надзорное ведомство. Но пока результатов нет. После 8 марта мы будет выходить на аппарат областной прокуратуры.

В пресс-службе областной прокуратуры в свою очередь прокомментировали, что как только заявление будет зарегистрировано, проверка начнется.

— На регистрацию обычно уходит три рабочих дня. Сразу после этого начинается проверка, — сказала старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью советник юстиции Марина Канатова.

Паробары заметают следы

Одновременно с изучением материалов в аппарате детского омбдусмена области свою политику изменила администрация ParoBar Vape Shop.

Из сообщества паробара «ВКонтакте» исчезла тема, в которой рассказывалось, как подростку проникнуть в заведение, если ему еще не исполнилось 16 лет.

Паблик паробара до публикации НАШЕЙ

До исчезновения темы администрация заведения подняла возрастную планку для клиентов до 18 лет.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских рассказал НАШЕЙ, что нижняя палата парламента собирает инициативы регионов о приравнивании электронных сигарет к обычным.

Паблик паробара после публикации