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Житель Серова может отправиться в тюрьму на 4 года за покупку на AliExpress

Житель Серова может отправиться в тюрьму на 4 года за покупку на AliExpress
16+
Фото: http://www.uralinform.ru
Мужчина заказал два радиомикрофона, на которые у него нет лицензии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Летом 2016 года житель Серова Николай приобрел через сайт AliExpress два радиомикрофона, сообщает Znak.com 1 марта.
В ходе совместной спецоперации сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Серовский» с коллегами из регионального ФСБ «жучки» у мужчины изъяли, так как у него не было лицензии на технические средства.

Экспертиза показала, что микрофоны предназначены для скрытого получения информации.
Как пояснил сам Николай, радиомикрофоны он купил, чтобы защитить дачный дом. Недавно неизвестные злоумышленники обокрали дом серовчанина.

На данный момент жителю Серова предъявлено обвинение по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Если местный городской суд признает Николая виновным, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Наталья Ксенофонтова, 01.03.2017, 20:45
Тэги: Суд, Новости
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