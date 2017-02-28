В Екатеринбурге определили улицы, которые будут отремонтированы в 2017 году

На работы уйдет 700 миллионов рублей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
Власти Екатеринбурга объявили конкурс на ремонт 28 улиц в 2017 году, на который планируется потратить 689 миллионов рублей, сообщает Znak.com 1 марта.
Конкурс на ремонт екатеринбургских улиц разместило учреждение «Городское благоустройство». Претенденты могут подавать заявки до 16 марта, победитель конкурса будет определен 23 марта.
В документах конкурса перечислены дороги, которые будут отремонтированы в 2017 году, а также стоимость для каждой улицы отдельно. В список вошли следующие адреса:
- улица Гурзуфская, участок от улицы Радищева до Посадской (7,6 миллиона рублей);
- улица Папанина (12,8 миллиона рублей);
- улица Челюскинцев, участок от дома № 25 до дома № 29 (17 миллионов рублей);
- улица Посадская, участок от улицы Гурзуфской до Репина (8,7 миллиона рублей);
- улица Радищева, участок от улицы 8 Марта до Московской (30,7 миллиона рублей);
- улица Кирова, участок от Токарей до Заводской (15,7 миллиона рублей);
- улица Крауля, участок от Токарей до Крылова (17,3 миллиона рублей);
- улица Анри Барбюса, участок от Крылова до Пирогова (2,5 миллионов рублей);
- улица Халтурина, участок от Опалихинской до Готвальда (36,5 миллионов рублей);
- улица Юмашева, участок от улицы Папанина до Хомякова (5,4 миллиона рублей);
- улица Репина, участок от Металлургов, 6 до остановки «Контрольная» (62,6 миллиона рублей);
- улица Бебеля, участок от Донбасской до Таватуйской (53,7 миллиона рублей);
- улица 8 Марта, участок от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина (14 миллионов рублей);
- улица Малышева, участок от улицы Московской до Репина (10,2 миллиона рублей);
- улица Серафимы Дерябиной, участок от Шаумяна до Объездной (94,4 миллиона рублей);
- улица Серафимы Дерябиной, участок от улицы Токарей до переулка Встречный (6,6 миллиона рублей);
- улица Токарей, участок от Кирова до Серафимы Дерябиной (50,3 миллиона рублей);
- улица Татищева, участок то Красноуральской до Заводской (6,7 миллиона рублей);
- улица Крылова, участок от Ключевской до Крауля (8,4 миллиона рублей);
- Верх-Исетский бульвар (20,5 миллионов рублей);
- улица Токарей, участок от Кирова до Плавильщиков (29,6 миллиона рублей);
- улица Свердлова, участок от Карла Либкнехта до Челюскинцев (30,6 миллиона рублей);
- улица Попова, участок от Московской до Репина (6 миллионов рублей);
- улица Хомякова (12,6 миллиона рублей);
- улица Московская, участок от улицы Пальмиро Тольятти до Челюскинцев (76,2 миллиона рублей);
- улица Долорес Ибаррури, участок улицы от Кирова до бульвара Верх-Исетский (13,4 миллиона рублей);
- улица Мельникова (24,5 миллионов рублей);
- улица Карла Либкнехта, участок от Первомайской до Свердлова (14,1 миллиона рублей).