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В Екатеринбурге определили улицы, которые будут отремонтированы в 2017 году

В Екатеринбурге определили улицы, которые будут отремонтированы в 2017 году
16+
Фото: екатеринбург.рф
На работы уйдет 700 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на ремонт 28 улиц в 2017 году, на который планируется потратить 689 миллионов рублей, сообщает Znak.com 1 марта.
 
Конкурс на ремонт екатеринбургских улиц разместило учреждение «Городское благоустройство». Претенденты могут подавать заявки до 16 марта, победитель конкурса будет определен 23 марта. 
 
В документах конкурса перечислены дороги, которые будут отремонтированы в 2017 году, а также стоимость для каждой улицы отдельно. В список вошли следующие адреса:
  1. улица Гурзуфская, участок от улицы Радищева до Посадской (7,6 миллиона рублей);
  2. улица Папанина (12,8 миллиона рублей);
  3. улица Челюскинцев, участок от дома №  25 до дома №  29 (17 миллионов рублей);
  4. улица Посадская, участок от улицы Гурзуфской до Репина (8,7 миллиона рублей);
  5. улица Радищева, участок от улицы 8 Марта до Московской (30,7 миллиона рублей);
  6. улица Кирова, участок от Токарей до Заводской (15,7 миллиона рублей);
  7. улица Крауля, участок от Токарей до Крылова (17,3 миллиона рублей);
  8. улица Анри Барбюса, участок от Крылова до Пирогова (2,5 миллионов рублей);
  9. улица Халтурина, участок от Опалихинской до Готвальда (36,5 миллионов рублей);
  10. улица Юмашева, участок от улицы Папанина до Хомякова (5,4 миллиона рублей);
  11. улица Репина, участок от Металлургов, 6 до остановки «Контрольная» (62,6 миллиона рублей);
  12. улица Бебеля, участок от Донбасской до Таватуйской (53,7 миллиона рублей);
  13. улица 8 Марта, участок от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина (14 миллионов рублей);
  14. улица Малышева, участок от улицы Московской до Репина (10,2 миллиона рублей);
  15. улица Серафимы Дерябиной, участок от Шаумяна до Объездной (94,4 миллиона рублей);
  16. улица Серафимы Дерябиной, участок от улицы Токарей до переулка Встречный (6,6 миллиона рублей);
  17. улица Токарей, участок от Кирова до Серафимы Дерябиной (50,3 миллиона рублей);
  18. улица Татищева, участок то Красноуральской до Заводской (6,7 миллиона рублей);
  19. улица Крылова, участок от Ключевской до Крауля (8,4 миллиона рублей);
  20. Верх-Исетский бульвар (20,5 миллионов рублей);
  21. улица Токарей, участок от Кирова до Плавильщиков (29,6 миллиона рублей);
  22. улица Свердлова, участок от Карла Либкнехта до Челюскинцев (30,6 миллиона рублей);
  23. улица Попова, участок от Московской до Репина (6 миллионов рублей);
  24. улица Хомякова (12,6 миллиона рублей);
  25. улица Московская, участок от улицы Пальмиро Тольятти до Челюскинцев (76,2 миллиона рублей);
  26. улица Долорес Ибаррури, участок улицы от Кирова до бульвара Верх-Исетский (13,4 миллиона рублей);
  27. улица Мельникова (24,5 миллионов рублей);
  28. улица Карла Либкнехта, участок от Первомайской до Свердлова (14,1 миллиона рублей).

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Маша Шмурыгина, 01.03.2017, 16:45
Тэги: Дороги
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