«Ее уже опознали»: найденная мертвой в Екатеринбурге женщина оказалась бизнесменом Ларисой Даскал

Родные ее уже опознали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В Екатеринбурге родственники сегодня, 1 марта, опознали женщину, чье тело нашли в лесу в Железнодорожном районе вчера днем, 28 февраля. По данным руководства «Центра долговой безопасности», это бизнесвумен Лариса Даскал, которая обращалась к ним в 2016 году с просьбой выяснить данные по двум крупным должникам.

В Следственном комитете, где возбудили уголовное дело по факту убийства, от комментариев пока отказываются в интересах следствия. Старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга лишь подтвердил, что тело убитой с ножевыми ранами обнаружили вчера днем, следствие не раскрывает версии случившегося, молчат и о наличии подозреваемых.

Глава «Центра долговой безопасности» Иван Роженцов подтвердил НАШЕЙ, что тело уже опознали. Убитой оказалась екатеринбурженка Лариса Даскал. Женщина давала в долг под проценты крупные суммы бизнесменам.



Осенью 2016 года женщина обратилась в «Центр долговой безопасности» в Екатеринбурге.

— Последний раз я с ней общался осенью 2016. Она обратилась к нам в центр, так как увидела что ее предприниматели-должники также исследуются нами на предмет того, что должны другим людям. Есть судебные решения. Насколько я знаю, Лариса не успела просудить свою задолженность, так как эти предприниматели обещали ей что-то предпринять в ближайшее время. Даскал, по ее собственному заявлению, выдала двум предпринимателям с января по ноябрь 2012 года 9,45 миллионов рублей и 35,8 тысяч долларов США. Первое время заемщики по кредиту платили исправно: в счет долга и в качестве процентов Даскал получила чуть больше 2 миллионов рублей. Но с 2014 года они перестали выполнять свои обязательства.

— На протяжении более чем 2 лет не выплачивают проценты за пользование займом и не возвращают переданные мной денежные средства. На контакт выходят очень редко, объясняют, что сложившаяся ситуация возникла в связи с финансовыми трудностями, крупными проблемами с налоговыми органами. Задолженность передо мной не отрицают, но возвращать не торопятся, в связи с угрозой уголовной ответственности за неисполнение обязанностей налогоплательщика, — написала в заявлении в 2016 году Лариса Даскал в «Центр долговой безопасности».

На свою страницу ВКонтакте женщина заходила 26 февраля — как раз перед тем, как пропасть.

По словам знакомых, Даскал в последнее время постоянно пыталась выбить долги из бизнесменов. В день пропажи она поехала на встречу к знакомому.

Женщина воспитывала маленькую дочку, была в разводе.

Тело с ножевыми ранениями нашли в Железнодорожном районе Екатеринбурга прохожие вчера днем. Раны были на руках, шее и лице, будто женщину пытали. Ее автомобиль пропал.