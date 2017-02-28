«Ее уже опознали»: найденная мертвой в Екатеринбурге женщина оказалась бизнесменом Ларисой Даскал

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
— Последний раз я с ней общался осенью 2016. Она обратилась к нам в центр, так как увидела что ее предприниматели-должники также исследуются нами на предмет того, что должны другим людям. Есть судебные решения. Насколько я знаю, Лариса не успела просудить свою задолженность, так как эти предприниматели обещали ей что-то предпринять в ближайшее время.
— На протяжении более чем 2 лет не выплачивают проценты за пользование займом и не возвращают переданные мной денежные средства. На контакт выходят очень редко, объясняют, что сложившаяся ситуация возникла в связи с финансовыми трудностями, крупными проблемами с налоговыми органами. Задолженность передо мной не отрицают, но возвращать не торопятся, в связи с угрозой уголовной ответственности за неисполнение обязанностей налогоплательщика, — написала в заявлении в 2016 году Лариса Даскал в «Центр долговой безопасности».
На свою страницу ВКонтакте женщина заходила 26 февраля — как раз перед тем, как пропасть.
- По словам знакомых, Даскал в последнее время постоянно пыталась выбить долги из бизнесменов. В день пропажи она поехала на встречу к знакомому.
- Женщина воспитывала маленькую дочку, была в разводе.
- Тело с ножевыми ранениями нашли в Железнодорожном районе Екатеринбурга прохожие вчера днем. Раны были на руках, шее и лице, будто женщину пытали. Ее автомобиль пропал.
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