Сын екатеринбурженки не попал в первый класс из-за детей с временной пропиской

Женщина намерена обратиться в прокуратуру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Екатеринбурженка Наталья Евтушенко намерена обратиться в прокуратуру после того, как ее ребенок не смог попасть в гимназию № 155 из-за детей с временной пропиской, сообщает Znak.com 28 февраля.

Наталья написала претензию на имя Екатерины Сибирцевой, занимающей пост главы управления образования города. Женщина намерена дойти до прокуратуры, если в управлении образования ей ничем не помогут.

Дети Натальи, по ее словам, с рождения прописаны по месту жительства. В ночь на 1 февраля, когда стартовала запись детей в первые классы на сайте Госуслуг, Наталья не смогла записать младшего ребенка, так как сервис упал . Подать заявку удалось лишь к вечеру 1 февраля, когда уже все места в гимназии были заняты, в том числе детьми с временной пропиской. При этом старший ребенок Натальи учится в этой гимназии.

В гимназии № 104, которая расположена неподалеку, также не осталось мест. Некоторые родители, по словам Натальи, рассказывали, что приехали из пригорода Екатеринбурга, чтобы записать детей в гимназию № 155. Теперь женщина хочет добиться, чтобы надзорное ведомство проверило прописку других детей, которые попали в гимназию.

Екатеринбургские депутаты предложили изменить правила приема детей в школы. Подачу заявок в школы предлагается поделить на три этапа: на первом будут приниматься заявки от детей с постоянной пропиской, затем - от тех, у кого есть временная прописка, в последнюю очередь подать заявку смогут те, кто закреплен за другой школой по прописке.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!