Вечеринка закончена: судебные приставы опечатали «Бургер Кинг» в центре Екатеринбурга

Прокуратура добилась закрытия заведения со второй попытки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали двери заведения быстрого питания «Бургер Кинг», находящегося в усадьбе на перекрестке улиц Куйбышева - Вайнера. Об этом 1 марта 2017 года сообщает корреспондент «Нашей Газеты».

Пришли и опечатали

По словам журналиста, внутри здания находятся судебный пристав с «группой поддержки» в масках. То, что в заведении работают судебные приставы по телефону НАШЕЙ подтвердили сами сотрудники ресторана. По их же словам, в ближайшее время «Бургер Кинг» по данному адресу работу не возобновит, хотя вариант полного закрытия они также не подтвердили.

В центральном офисе компании ответили, что не получали никаких уведомлений от ФССП и в данный момент разбираются в ситуации.

Пресс-служба управления ФССП по Свердловской области на момент публикации материала была недоступна для комментариев.

Вместе с тем известно, что решение о закрытии заведения вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. Точнее в судебном постановлении речь идет о прекращении деятельности всех учреждений, работающих по данному адресу.

Перестроили памятник

На улице Кубышева, 45/72, расположен памятник — доходный дом Денисова. Собственник здания — Алферов Д. Е. передал его в аренду ООО «БУРГЕРРУС» 15 февраля 2016 года.

После заключения договора в здании провели ремонтные работы для того, чтобы туда въехало новое заведение. Результаты этой работы не понравились прокуратуре Ленинского района Екатеринбурга. На владельца заведения осенью было подано заявление в суд.

Надзорное ведомство требовало привлечь ИП Алферов Д.Е. за нарушение закона об охране памятников. Собственник устроил переделку объекта, не согласовав работы с Госохраной.

— На первом этаже здания в оконных заполнениях и дверных проемах установлены пластиковые стеклопакеты, не соответствующие исторической расстекловке. В углу юго-западной части здания и на земельном участке № производится устройство подвального помещения. Вблизи данного объекта, на земельном участке имеются строительные материалы, строительный мусор, кучи щебня, песка, кирпичей и грунта, — говорилось в заявлении.

«Доходный дом М.М. Денисова, 1900 год». Источник фото: МУГИСО

10 дней на добровольное закрытие

Суд 14 октября 2016 года отказался привлекать к ответственности ИП Алферов Д.Е., поскольку собственников здания является не юридическое, а физическое лицо.

6 февраля 2017 года со второй попытки прокуратуре удалось добиться постановление, согласно которому работа всех организаций в доме Денисова должна быть приостановлена. После вынесения решения владельцу дали 10 дней на добровольное закрытие памятника для арендаторов.