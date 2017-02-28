В Екатеринбурге суд вынес приговор санитарке интерната за смерть девочки-инвалида

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Эльмиру Нигматьянову обвиняли в гибели ребенка, который утонул в ванне. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017 Чкаловский районный суд вынес приговор санитарке дома-интерната на Ляпустина , которую бвиняли в гибели девочки-инвалида, сообщили в областной прокуратуре сегодня, 1 марта. Суд признал Эльмиру Нигматьянову виновной в смерти воспитанницы интерната, которая утонула в помывочной детдома. Трагедия произошла 11 января , когда санитарка доставила ребенка-инвалида в помывочную. Женщина знала, что девочка тяжело больна и не может обслуживать себя или позвать на помощь в экстренном случае, но, несмотря на это, оставила ребенка одного в ванной, наполненной водой. Другая сотрудница интерната в это время была занята другим ребенком, но и это не остановило Эльмиру - она покинула помывочную, в результате девочка, оставленная без присмотра, утонула. Поскольку согласно 115-й статье Уголовного кодекса РФ такое преступление относится к преступлениям небольшой тяжести, а отягчающие обстоятельства отсутствовали, суд приговорил Эльмиру в одному году ограничения свободы. Гособвинитель при этом требовал для женщины два года ограничения свободы.

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