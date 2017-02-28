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В Екатеринбурге суд вынес приговор санитарке интерната за смерть девочки-инвалида

В Екатеринбурге суд вынес приговор санитарке интерната за смерть девочки-инвалида
16+
Фото: скрин видео
Эльмиру Нигматьянову обвиняли в гибели ребенка, который утонул в ванне.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Чкаловский районный суд вынес приговор санитарке дома-интерната на Ляпустина, которую бвиняли в гибели девочки-инвалида, сообщили в областной прокуратуре сегодня, 1 марта. 
 
Суд признал Эльмиру Нигматьянову виновной в смерти воспитанницы интерната, которая утонула в помывочной детдома. Трагедия произошла 11 января, когда санитарка доставила ребенка-инвалида в помывочную. Женщина знала, что девочка тяжело больна и не может обслуживать себя или позвать на помощь в экстренном случае, но, несмотря на это, оставила ребенка одного в ванной, наполненной водой. 
 
Другая сотрудница интерната в это время была занята другим ребенком, но и это не остановило Эльмиру - она покинула помывочную, в результате девочка, оставленная без присмотра, утонула.
  • Поскольку согласно 115-й статье Уголовного кодекса РФ такое преступление относится к преступлениям небольшой тяжести, а отягчающие обстоятельства отсутствовали, суд приговорил Эльмиру в одному году ограничения свободы. Гособвинитель при этом требовал для женщины два года ограничения свободы. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 01.03.2017, 10:53
Тэги: Суд, Дети
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