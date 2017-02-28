В Екатеринбурге трехлетняя девочка едва не погибла из-за неправильно поставленного диагноза

Педиатр поставила диагноз «ОРЗ» ребенку с аппендицитом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В Екатеринбурге суд возобновит рассмотрение дела трехлетней девочки, которая едва не погибла из-за неправильно поставленного ей диагноза. Иск на врачей подала мать ребенка Карина Удалова, сообщает Накануне.ru сегодня, 1 марта.

В Екатеринбурге педиатр отправил домой ребенка с аппендицитом

Трехлетняя Ева заболела в апреле 2016 года - у девочки поднялась высокая температура и начались резкие боли в животе. Карина отвезла дочь в детскую больницу № 8, где участковый педиатор поставил Еве диагноз «ОРЗ», выписал препараты и заявил, что такие боли характерны при остром респираторном заболевании.

Маму с ребенком отправили домой, однако через несколько дней состояние Евы резко ухудшилось - девочку госпитализировали в срочном порядке и провели ей две операции уже в другой больнице. В этом медучреждении врачи поставили Еве диагноз «аппендицит» и «перитонит».

Мама девочки подала в суд на врачей

Ребенок до сих пор проходит реабилитацию - после операции Еве пришлось лечиться у хирурга, пройти длительное физиолечение и соблюдать специальную диету. В восьмой больнице признали, что участковый врач неверно оценил состояние ребенка, и предложили Карине 80 тысяч рублей в качестве компенсации. Женщина, посчитав, что сумма слишком мала, обратилась в суд, требуя выплатить ей и дочери 850 тысяч рублей.