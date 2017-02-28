В Екатеринбурге по «закону Яровой» завели дело на Деда Мороза

На его выступлении женщины раздавали листовки и продавали религиозные книги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В Екатеринбурге на Деда Мороза, который в декабре 2016 года провел кришнаитский хоровод в центре города, завели дело об административном нарушении. Его привлекли за незаконную агитацию и распространение религиозной литературы по «закону Яровой», написал 1 марта «Московский комсомолец».

Как рассказал «КП-Екатеринбург» екатеринбуржец и бизнесмен Алексей Помазов, шествие кришнаитов они устраивают каждую субботу: с песнями и барабанами они проходят по центральным улицам города.

— Перед Новым годом я всегда наряжаюсь Дедом Морозом. Во время шествия поздравляю горожан с праздником, пою, дарю детям подарки. Все шествия у нас согласованы с областным департаментом безопасности, есть все документы. А во время предновогоднего шествия, в декабре, к нам неожиданно примкнули две женщины из другого города, которые стали раздавать свои религиозные листовки и книги, — поделился подробностями Помазов.

Причем женщины попали и на видео, записанное сторонниками-кришнаитами.

Эта незаконная деятельность привлекла сотрудников Центра по противодействию экстремизма. А распространение религиозной литературы по антитеррористическому «закону Яровой» сейчас относится к нарушениям. Поэтому на Алексея Помазова возбудили административное дело.

Помазов возмущен тем, что дело завели на него: он женщин не знал, был занят делом, остановить из не мог.

Сейчас административное дело Алексея Помазова направлено в суд. Ему грозит штраф от 5 до 50 тысяч рублей.

— Абсурд в том, что на этом мероприятии у самого Деда Мороза было разрешение на ведение миссионерской деятельности, на всякий случай. Если бы кто-то решил привлечь его за то, что он поет песни, он просто показал бы разрешение, которое дает ему на это право. Но ему вменяется другое, — рассказал «Интерфакс» юрист Гильдии экспертов по религии и праву Михаил Фролов. Деда Мороза обвинили в том, что «миссионерская деятельность» осуществлялась в поле его зрения: женщины распространяли немаркированные книги. В постановлении о возбуждении указано, что у организатора шествия «имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но указанным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению». Полицейские сразу же опросили свидетелей, женщин с литературой, составили рапорт об обнаружении правонарушения. В итоге дело было передано в прокуратуру.

По мнению юристов, действия Деда Мороза могли попасть и под уголовную ответственность.

— Привлечение к ответственности за распространение религиозной литературы — это вполне законно. По действующему законодательству, если данное деяние не несло в себе опасности обществу, то это административная ответственность. В противном случае Деду Морозу могло бы грозить уголовное дело. К примеру, если бы женщины, которые раздавали листовки, сказали, что это именно Помазов велел им это делать. И привлечение к ответственности за подобное вполне нормальная мировая практика, — отметил юрист Иван Волков.