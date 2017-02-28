На пенсионера 150 поездок в год: власти Екатеринбурга объяснили двукратное подорожание льготного тарифа

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
Администрация Екатеринбурга объяснила причину двукратного подорожания льготного тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом в соцсети 1 марта 2017 года написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Ранее парламентарий направлял в Администрацию города запрос с просьбой объяснить, почему «задрали стоимость безлимитного проезда для льготников». Ответ последовал от имени замглавы городской Администрации Сергея Тушина.
В своем письме чиновник ссылается на величину прожиточного минимума, которая для пенсионеров установлена в размере 8 220 рублей.
— Базой для расчетов транспортных услуг, заложенной в вышеуказанный закон (о прожиточном минимуме — прим. ред.), является: 150 поездок в год или 12,5 поездок в месяц для пенсионеров, — пояснил замглавы городской Администрации.
Исходя из этих расчетов, пишет Тушин, новые тарифы на безлимитный проездной «учитывают интересы» всех категорий граждан.
— По логике управленцев мэрии, нечего ездить чаще. Потому и заявляют смело, что новые тарифные планы учитывают интересы всех категорий граждан, в том числе социально незащищенных категорий, — комментирует письмо Андрей Альшевских.
- Новые тарифы для проезда в общественном транспорте по электронному проездному (ЕКАРТЕ) были утверждены 18 января 2017 года.
- Для пассажиров-льготников стоимость электронного проездного на неограниченное количество поездок вырастет в два раза — с 426 до 1000 рублей.
- 2 февраля 2017 года депутат Екатеринбургской городской думы Эдуард Мансуров подал иск в Свердловский областной суд с требованием отменить повышение стоимости проезда в городе.