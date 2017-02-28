На пенсионера 150 поездок в год: власти Екатеринбурга объяснили двукратное подорожание льготного тарифа

Администрация города ссылается на нормы потребительской корзины горожан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Администрация Екатеринбурга объяснила причину двукратного подорожания льготного тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом в соцсети 1 марта 2017 года написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Ранее парламентарий направлял в Администрацию города запрос с просьбой объяснить, почему «задрали стоимость безлимитного проезда для льготников». Ответ последовал от имени замглавы городской Администрации Сергея Тушина.

В своем письме чиновник ссылается на величину прожиточного минимума, которая для пенсионеров установлена в размере 8 220 рублей.

— Базой для расчетов транспортных услуг, заложенной в вышеуказанный закон (о прожиточном минимуме — прим. ред.), является: 150 поездок в год или 12,5 поездок в месяц для пенсионеров, — пояснил замглавы городской Администрации.

Исходя из этих расчетов, пишет Тушин, новые тарифы на безлимитный проездной «учитывают интересы» всех категорий граждан.

— По логике управленцев мэрии, нечего ездить чаще. Потому и заявляют смело, что новые тарифные планы учитывают интересы всех категорий граждан, в том числе социально незащищенных категорий, — комментирует письмо Андрей Альшевских.