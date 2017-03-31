Екатеринбургский пранкер Лексус заставил Лозу послать Боярского и поссорил его с Земфирой

Боярского в разговоре почти сразу послали, а вот с Земфирой Лоза поговорил.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.04.2017

Сегодня, 1 апреля, пранкеры Владимир Кузнецов (Краснодарский край) и Алексей Столяров (Екатеринбург) опубликовали розыгрыш Юрия Лозы.

- Мы Лозу давно разыграли, но 1 апреля – хороший день, чтобы выложить запись. Это нейтральный розыгрыш, все устали уже от политики, один день можно отдохнуть, — объяснил РИА Новости Кузнецов.

Как пояснили юмористы, 1 апреля они не работают - это день для любителей, а не для профессионалов.

Сам ролик длится семь с половиной минут. На нем два разговора - с якобы концертным директором Земфиры и с Михаилом Боярским.

«Директор Земфиры» якобы очень недоволен словами Лозы о том, что та бездарна. Лозы все слова приписывает журналистам, обвиняет их в попытках поссорить его с другими звездами.

При этом он несколько раз говорит, что хорошо знаком с Земфирой, но не понимает, что голос на записи вовсе не ее, а Яны Рудковской (на наш субьективный взгляд - голоса совсем не похожи и перепутать их довольно сложно - прим. ред).

В разговоре достается многим звездам - Лоза, например, говорит, что Макаревич назвал всех глистами в своей песне.

Далее Лоза говорит якобы с Боярским. Лоза в этом разговоре сразу переходит на мат. Разговор быстро заканчивается взаимными оскорблениями.