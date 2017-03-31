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«Не придется с вегетарианством расставаться»: свердловчанка покинула конкурс «Мисс Россия» из-за атаксии

«Не придется с вегетарианством расставаться»: свердловчанка покинула конкурс «Мисс Россия» из-за атаксии
16+
Фото: Инстаграм
Девушка потеряла координацию в речи и походке и сейчас пытается с этим справиться.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.04.2017

Ирина Воржева, представляющая Свердловскую область на конкурсе «Мисс Россия», вынужденно покинула его.

Она уже вернулась из Москвы в Екатеринбург.

На столь нелегкий шаг ее толкнули проблемы со здоровьем. Вот что она написала о своем недуге:

- Почему я перестала выкладывать фото с конкурса, как это делают другие участницы? Внимание ответ - атаксия, это потеря координации в речи, в походке, в почерке и даже в мыслях. Именно из-за этих причин я и прекратила своё участие в пользу здоровья. Организаторы заботятся об участницах как о собственных детях, что можно увидеть и в том, что они предоставили мне врача, который меня обрадовал тем, что я не его пациент, как он сказал - это не душевное расстройство, ведь с настроением всё в порядке (дирекция Мисс Екатеринбург кстати это тоже подтверждает) и антидепрессанты тут не помогут, это физический недуг, но (тем более в 21) он лечится. Итак, я сделала мрт, анализ показал, что с мозгом всё в порядке и подозрения о том, что это навсегда улетучились, сегодня, после встречи с неврологом я поняла, что утром иду на полный анализ крови, я его уже делала ни раз, но не полный. Посмотрим чего же мне так не хватает или всего хватает, а причину с врачами будем искать дальше, но невероятно счастлива, что попала на Мисс Россия, в атмосферу заботы и любви, буду рада если и в следующем году пройду кастинг и уже здоровая и полная сил буду наслаждаться подготовкой PS: вопрос, что случилось после этого поста в соц сетях не актуален, вопрос для моих друзей и хороших знакомых, о том, что давай встретимся и поговорим -давай (но на следующей неделе), и приготовьтесь, что красноречивость меня пока что местами подводит и в двух словах я ничего описать не смогу и видимо сейчас для меня популярен хэштэг не #миссроссия а выздорови и #станьмиссроссия (орфография сохранена).

  • Позже девушка выложила еще одно сообщение для поклонников. В нем она говорила о том, что ее заболевание никак не связано с отказом от мяса. Девушка и дальше собирается придерживаться вегетарианской диеты.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 01.04.2017, 09:13
Тэги: Красота, Женщины
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