В пунктах пополнения Екарт в Екатеринбурге огромные очереди

Для полноценного пользования картой ее нужно пополнить сразу после того, как тариф истечет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.04.2017

Сегодня, 1 апреля, в пунктах пополнения Е-карт встали огромные очереди. Связано это с новыми тарифами, по которым ранее не вносили платеж.

- В «Рубине» стоит около 100 человек, - пожаловалась НАШЕЙ Ирина Васильевна. - Все на пополнение.

Также огромные очереди наблюдаются и в небольших пунктах приема. Например в магазине «Кировский» в районе ВИЗа, где работает окно приема платежей ЕРЦ, стоит около 80 человек.

В справочной службе Екарты пояснили, что пополнить карту можно с 1 по 14 числа каждого месяца на текущий месяц и с 15 числа на следующий. При этом, если на 1 число тариф истек, увы, придется полноценно оплачивать поездки. Но вообще у карты множество гибких тарифов, и можно выбрать тот, что не придется пополнять 1 числа каждого месяца. Такое пополнение актуально только при смене тарифа.