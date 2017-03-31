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В Свердловской области парень, мечтая о тюремной романтике, ограбил двоих

В Свердловской области парень, мечтая о тюремной романтике, ограбил двоих
16+
Фото: УМВД по Свердловской области
Жертвами скучающего подростка стали пожилая женщина и несовершеннолетний мальчик.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.04.2017

Необычного грабителя задержала полиция Тавды 30 марта. Он хотел попасть за решетку потому, что на воле ему надоели серые будни и заняться было нечем.

Для того, чтобы разнообразить жизнь, он вначале ограбил в парке подростка. Он забрал у него мобильный и плеер. Телефон он тут же заложил за 200 рублей, плеер, видимо, решил оставить себе.
Затем в том же парке он ограбил женщину, забрав у нее сумку с кошельком. Кошелек он оставил себе, остальное выбросил.

Задержали его оперативно - он не слишком и прятался. Причиной своих злодеяний молодой человек обозначил обычную скуку. Ему хотелось попасть в колонию для несовершеннолетних.

  • Сейчас его обвиняют по двум статьям - по первой грозит 4 года, по второй - 10 лет.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 01.04.2017, 12:47
Тэги: Криминал, Необычное
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