Юрий Лоза пообещал дать в нос екатеринбургскому пранкеру Лексусу

А сейчас певец общается с юристом.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.04.2017
После розыгрыша, который был опубликован сегодня, Юрий Лоза пообещал подать в суд на пранкеров, которые изображали из себя Михаила Боярского и директора Земфиры.
– Они никого не разыграли, они сделали подлянку мне, Боярскому и Земфире, – заявил Лоза «Лайфу». – Если у меня будет возможность, я, конечно, в нос им дам. За эти шутки когда-нибудь кто-нибудь оторвёт им яйца и будет совершенно прав, много людей скажут этому человеку спасибо.
- Самым обидным для него стало то, что разговор с Боярским был выложен не целиком. Он уверяет, что это нарезка из разных фрагментов, что очень искажает смысл.