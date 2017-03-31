Юрий Лоза пообещал дать в нос екатеринбургскому пранкеру Лексусу

А сейчас певец общается с юристом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.04.2017

После розыгрыша, который был опубликован сегодня, Юрий Лоза пообещал подать в суд на пранкеров, которые изображали из себя Михаила Боярского и директора Земфиры.

– Они никого не разыграли, они сделали подлянку мне, Боярскому и Земфире, – заявил Лоза «Лайфу». – Если у меня будет возможность, я, конечно, в нос им дам. За эти шутки когда-нибудь кто-нибудь оторвёт им яйца и будет совершенно прав, много людей скажут этому человеку спасибо.