Блогера облили зеленкой после митинга «Надоел» в Екатеринбурге

Артем Изгагин рад, что остался жив.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017
В субботу, 29 апреля, журналиста и блогера из Первоуральска Артема Изгагина облили зеленкой в Екатеринбурге. Это произошло после оппозиционной акции «Надоел».
Фотографию своего лица, облитого зеленкой, Артем опубликовал в Инстаграме.
- Теперь и я в зеленке. Спасибо, что не кислотой. Буду жить дальше Испортили кроссовки, очки и куртку. Плевать. Главное, живой. Придется записаться на курсы самообороны, - рассказал блогер.
- Акция «Надоел» проходила 29 апреля по всей России и была направлена против действующей власти.