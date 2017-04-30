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«Удивительно, что никто не сидит дома»: Первомай в Екатеринбурге глазами бразильского студента

«Удивительно, что никто не сидит дома»: Первомай в Екатеринбурге глазами бразильского студента
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Иностранец столкнулся с непривычным для себя зрелищем в день Труда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

В Екатеринбурге 1 мая 2017 года в день Весны и Труда прошло традиционное шествие профсоюзов и учебных заведений. То, что для уральцев является старой советской традицией, оказалось совершенно неожиданным для студента из Бразилии Джафферсона Родригеса Элиджио.

«Не ожидал такого ажиотажа»

В Екатеринбург Джефферсон приехал по обмену и оказался в самом водовороте уральской демонстрации. На своей родине Родригес изучает металлургию на втором курсе магистратуры. В УрФУ он подкрепляет свои знания в области экономики и менеджмента.

На Первомайскую демонстрацию в Екатеринбурге бразилец пошел по доброй воле и был крайне удивлен огромному скоплению людей в 09.00 на центральной улице города. Традиционно на шествие профсоюзов в Екатеринбурге собирается несколько тысяч человек.

— У меня в Бразилии много различных праздников. И подобное бывает, и день независимости… Но не в таком масштабе. Такого размаха, даже я бы сказал ажиотажа от людей в Бразилии не увидеть. Для меня это очень прикольно. На моей родине такие праздники, как правило, люди проводят дома, — сказал корреспонденту НАШЕЙ Родригес.

К слову, бразилец очень плохо понимает по-русски. Однако это не мешало ему почувствовать веселое настроение екатеринбуржцев. Пожалуй, это одно из немногих событий, которое многие участники шествия воспринимают с улыбкой. И это можно увидеть в нашем фоторепортаже.

Что увидел бразилец на улицах Екатеринбурга

Традиция шествий на 1 мая сохранилась точь-в-точь с советских времен. Люди выходили с плакатами, цветами (день Весны все-таки) и воздушными шариками.

С 09.35 на трибуне стоял ведущий Первомая. Его речь начиналась: «Приветствуем предприятие (или вуз)» и указывал название организации. В ответ толпа выкрикивала громогласное: «Ура!!!».

Только в одном случае на параде вышла заминка — во время представления партии «Единая Россия».

— Да здравствует, партия «Единая Россия», — растянуто и бодро произнес ведущий.

В ответ из толпы раздалось вялое: «Ура», которое захлебнулось в смехе студентов.

Для граждан из стран СНГ день Труда сродни национальному празднику.

По проспекту Ленина шли сотрудники заводов, библиотек, школ и министерств. К слову, чиновники маршировали по главной улицы без своих руководителей. Министры в это время шли далеко впереди от своих подчиненных — рядом с губернатором Свердловской области.

Работники «Уралмашзавода» пришли на демонстрацию с надувным дирижаблем.

На площади 1905 года произошла встреча музыкальных вкусов. Оркестр, состоящий из пожилых музыкантов, на ходу играл «Прощание славянки». В это время на площади 1905 года включили спортивный гимн «Давай Россия, давай, давай».

Весь проспект Ленина был запружен людьми. Примерно половина участников демонстрации, дойдя до площади 1905 года, ушла, не дождавшись митинга. Многие горожане отпускали в небо шарики.

Митинг начался через полчаса после начала демонстрации. В это время по проспекту Ленина шли и шли люди. Хвост колоны подошел к площади через 15 минут после начала митинга.

Речь губернатора Свердловской области мало чем отличалась от того, что он говорил в прошлые годы: санкции, давление на Россию, «Свердловская область смогла...».

В основном речь главы региона слушали представители политических организаций и люди пожилого возраста. Молодые люди тем временем находили себе другие развлечения.

Другие участники митинга в это же время складывали реквизит.

А эта девушка просто радуется дню Весны. Для нее сегодня отличный повод принарядиться по-весеннему. Некоторые старожилы Первомая помнят, насколько непредсказуема уральская погода.

Пожилой мужчина вспоминает, как 1 мая в 80-х годах выпал снег «по колено» и люди в шортах и футболках брели понуро домой.

Студенты на Первомай пришли в самодельных масках зверей.

А эти девушки-студентки решили потанцевать — время позволяет и погода тоже.

Персонажи из сказки про Буратино на ходулях стали объектами паломничества для мам с детишками.

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Сергей Беляев, 01.05.2017, 12:33
Тэги: Жизнь в городе, Эксклюзив, Позитив
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