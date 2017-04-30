«Удивительно, что никто не сидит дома»: Первомай в Екатеринбурге глазами бразильского студента

Иностранец столкнулся с непривычным для себя зрелищем в день Труда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

В Екатеринбурге 1 мая 2017 года в день Весны и Труда прошло традиционное шествие профсоюзов и учебных заведений. То, что для уральцев является старой советской традицией, оказалось совершенно неожиданным для студента из Бразилии Джафферсона Родригеса Элиджио.

«Не ожидал такого ажиотажа»

В Екатеринбург Джефферсон приехал по обмену и оказался в самом водовороте уральской демонстрации. На своей родине Родригес изучает металлургию на втором курсе магистратуры. В УрФУ он подкрепляет свои знания в области экономики и менеджмента.

На Первомайскую демонстрацию в Екатеринбурге бразилец пошел по доброй воле и был крайне удивлен огромному скоплению людей в 09.00 на центральной улице города. Традиционно на шествие профсоюзов в Екатеринбурге собирается несколько тысяч человек.

— У меня в Бразилии много различных праздников. И подобное бывает, и день независимости… Но не в таком масштабе. Такого размаха, даже я бы сказал ажиотажа от людей в Бразилии не увидеть. Для меня это очень прикольно. На моей родине такие праздники, как правило, люди проводят дома, — сказал корреспонденту НАШЕЙ Родригес.

К слову, бразилец очень плохо понимает по-русски. Однако это не мешало ему почувствовать веселое настроение екатеринбуржцев. Пожалуй, это одно из немногих событий, которое многие участники шествия воспринимают с улыбкой. И это можно увидеть в нашем фоторепортаже.