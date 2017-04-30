Наверх
«Сквозит нелепая попытка манипулировать судом»: Евгения Чудновец обвинила Руслана Соколовского в неискренности
18:30, сегодня
График перекрытий дорог в День Победы в Екатеринбурге
20:00, сегодня
В Екатеринбурге организовали спасательную операцию для сороки, застрявшей в фонаре
18:00, сегодня
Военная авиация отрепетирует Парад Победы в Екатеринбурге в начале мая
17:30, сегодня
В сервисе платежей «Фрисби» объявили акцию «Антиклещ»
Пришли всего два человека: «парад абсурда» в Екатеринбурге закончился провалом
16:12, сегодня
В лесном хозяйстве бьют тревогу: на Урале горит 15 тысяч га сухой травы
16:10, сегодня
В Среднеуральске собака Чекушка стала приемной мамой поросенку Ван Дамму
15:40, сегодня
Стали известны имена пассажиров рейса Москва – Бангкок, пострадавших в воздушной яме
15:00, сегодня
Блогера облили зеленкой после митинга «Надоел» в Екатеринбурге
14:30, сегодня
В Екатеринбурге убили женщину и, заметая следы, сожгли ее квартиру
14:00, сегодня
В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
13:25, сегодня
В екатеринбургском ЦПКиО открыли детскую железную дорогу
13:00, сегодня
«Удивительно, что никто не сидит дома»: Первомай в Екатеринбурге глазами бразильского студента
12:33, сегодня
Пришло время легких платьев и туфель: в начале мая Екатеринбург согреет весенним теплом
12:20, сегодня
Гороскоп на неделю с 1 по 7 мая 2017 года
12:00, сегодня
В мае улицы Екатеринбурга дважды перекроют для репетиций Парада Победы
11:55, сегодня
Более 20 пассажиров самолета Москва – Бангкок пострадали из-за воздушной ямы
11:20, сегодня
Транспортники возобновили перевозки в Крым по единому билету
11:00, сегодня
На заводе в Серове работницу придавило разгрузочной тележкой
10:30, сегодня
Жителя Асбеста отправили в тюрьму на три года за нападение на родную бабушку
10:00, сегодня
"В Сочи сегодня жарко": екатеринбуржцы поехали посмотреть "Формулу-1"
20:07, 30.04.2017
Уверенный пользователь? Мэрия Екатеринбурга готова заплатить 450 тысяч рублей за указание на экстремистов в соцсетях
18:52, 30.04.20176
В ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень один человек погиб и шестеро пострадали
18:19, 30.04.2017
Двое полицейских из Первоуральска спасли жизнь пятилетней девочке
17:33, 30.04.2017
Путин на женской груди: дизайнеры выпустили коллекцию футболок с изображением президента
15:40, 30.04.2017
Мужчину, которого сбила машина у Горного Щита, искали спасательные отряды
14:29, 30.04.2017
"В грязи тонули даже зрители": в Березовском прошли соревнования на внедорожниках и квадроциклах "Уральская грязь 2017"
13:27, 30.04.2017
Два человека погибли в пожаре в квартире на Уралмаше
12:30, 30.04.2017
Росгвардия и 600 полицейских: как будут охранять екатеринбуржцев 1 мая
11:38, 30.04.2017
Семь мячей в воротах: футбольный клуб «Урал» сыграл с «Тереком» в Грозном
10:23, 30.04.2017
В Екатеринбурге мать разлучили с тремя детьми
09:18, 30.04.20171
Бег и велогонка: в Екатеринбурге прошла эстафета «Великая Победа»
18:24, 29.04.2017
Тонем и горим: Свердловская область страдает от паводков и лесных пожаров
17:19, 29.04.2017
Хотел привезти к себе гостей: в Сосьве опытный водитель сел пьяным за руль и погиб
16:16, 29.04.2017
Смотрите, чтобы не сдуло: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
15:29, 29.04.2017
Пять тысяч тонн мусора на 60 тысяч горожан: в Екатеринбурге прошли массовые субботники
14:50, 29.04.2017
«Вам не надоело?!»: в центре Екатеринбурга прошел митинг против действующей власти
14:07, 29.04.20173
Готовим кроссовки: в Екатеринбурге дали обратный отсчет летнему марафону «Европа – Азия»
13:56, 29.04.20171
Баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК обыграли действующего чемпиона Евролиги
13:05, 29.04.2017
В Екатеринбурге защитник прав автомобилистов едва не задавил автора транспортной реформы
12:36, 29.04.20171
В Екатеринбурге на Вторчермете сгорели 11 гаражей
11:35, 29.04.2017
Четыре человека пострадали в результате ДТП возле Суворовского училища в Екатеринбурге
10:26, 29.04.2017
Танки в городе: в Екатеринбурге на репетицию парада Победы вывели технику
23:54, 28.04.2017
«Дед и отец воевали, а что мне говорить внукам?» Екатеринбуржец рассказал, как будет выживать в реалити-шоу в тайге
21:00, 28.04.2017
В Екатеринбурге выступит экс-басист группы «Смысловые галлюцинации» Коля Ротов
20:40, 28.04.20172
Мисс Весна, Мисс Грация и Мисс Привлекательность: конкурс красоты среди осужденных прошел в колонии Краснотурьинска
20:11, 28.04.2017
100 рублей в день: с курортников в России будут взимать сбор
19:59, 28.04.20172
«Что наша жизнь – Дом-2»: Рецензия на фильм «Сфера»
19:43, 28.04.2017
"С судьей мы разобрались": Мутко объяснил Медведеву три удаления в скандальном матче "Зенит" - "Урал"
19:27, 28.04.2017
Банк России второй раз с начала 2017 года снизил ключевую ставку
19:25, 28.04.2017
«Пассажиры попадали, как кегли»: на перекрестке Мира – Первомайская иномарка врезалась в автобус
19:25, 28.04.2017

График перекрытий дорог в День Победы в Екатеринбурге

График перекрытий дорог в День Победы в Екатеринбурге
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин / НАША ГАЗЕТА
На многих центральных улицах организуют посты ГИБДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

На последнем оргкомитете в администрации Екатеринбурга, посвященному празднованию Дня Победы, сообщили о том, какие улицы уральской столицы перекроют 9 мая.

Так, движение будет заблокировано по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), улицы Бориса Ельцина и 8 Марта (от Малышева до Челюскинцев), улица Царская (от Дзержинского до Ленина), Первомайская, Пушкина, Горького, Банковский переулок, Антона Валека, Хохрякова, Сакко и Ванцетти, а также Шейкмана.

Также на многих центральных улицах организуют посты ГИБДД. Подробную карту перекрытий смотрите на схеме ниже.

  • Программа празднования Дня Победы опубликована по ссылке.
  • График перекрытия улиц на время репетиций Парада Победы смотрите здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 01.05.2017, 20:00
Тэги: Эксклюзив, 9 мая
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Новости Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? ДТП Убийство в Рахмангулово Отключение света Уралмаш, Эльмаш Кто заработал Пожар Развлечения Тест Студенты История Екатеринбурга История успеха Транспорт Рейтинг Волейбол Приговор Лошагину Экономия Скорая помощь Взятки Самолет Криминал Бизнес Грипп в Екатеринбурге Скандалы Транспортная реформа Мистика СМИ Психология Животные ЗАГС Красота Мужчины Новый год Мировые новости Смерть Недвижимость Дело Пьянкова Еда Видео Музыка Репортаж Конкурсы Расстрел на Депутатской ИГИЛ Ловец покемонов Знаменитости Растения Строительство Политика Новости России Расписание В Египте разбился самолет с российскими туристами Взрыв Статистика Катастрофа Производство Ошибки врачей Общественный транспорт Мода Обрушение крыши на Калинина Грипп Биатлон Необычное Авто Религия Мотоциклы Интервью Храм святой Екатерины Шоу-бизнес Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Медицина Крушение самолета под Ростовом ЖКХ Лайфхак Гололед Опрос ВУЗ Позитив Война ритуальных агентств ГИБДД Школа Высокие технологии Снос монастыря на Качканаре Отдых Кризис и санкции Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Экономика В Екатеринбурге -40 градусов Пусть говорят Эксклюзив Спорт Дороги Военный репортаж Баскетбол Новости дня Фото Путин ЧМ-2018 Ту 154 Убийство Ирины Вахрушевой Суд Хэллоуин-2015 Розыск Корь Сибирская язва Горящие авто Здоровье Коллекторы Погода Женщины Отношения Жизнь в городе Истории 9 мая Самолет Минобороны упал в Якутии Дом-2 Футбол Мультимедиа Скандал с Новиковым Горячее Афиша 9 мая Слухи Парковки Бэби-боксы Культура Искусство Секс Личное Хоккей Туризм Дети Расстрел Дорожные воины Екатеринбуржцы в разных странах Образование МЧС Семья Интернет Рецензия Выставки Голодовка в колонии Деньги Ельцин-центр Доска позора Происшествия Приостановка полетов в Египет

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru