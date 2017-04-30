График перекрытий дорог в День Победы в Екатеринбурге

На многих центральных улицах организуют посты ГИБДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

На последнем оргкомитете в администрации Екатеринбурга, посвященному празднованию Дня Победы, сообщили о том, какие улицы уральской столицы перекроют 9 мая.

Так, движение будет заблокировано по проспекту Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), улицы Бориса Ельцина и 8 Марта (от Малышева до Челюскинцев), улица Царская (от Дзержинского до Ленина), Первомайская, Пушкина, Горького, Банковский переулок, Антона Валека, Хохрякова, Сакко и Ванцетти, а также Шейкмана.

Также на многих центральных улицах организуют посты ГИБДД. Подробную карту перекрытий смотрите на схеме ниже.