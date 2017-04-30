Пришли всего два человека: «парад абсурда» в Екатеринбурге закончился провалом

Проведение еще одной Монстрации остается под вопросом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

Пятая в Екатеринбурге Монстрация, запланированная на 1 мая 2017 года, закончилась провалом, сообщает корреспондент «Нашей Газеты».

К 14.30 (назначенному времени «парада абсурда») к точке сбора пришли два человека. В прошлые годы на шествие собирались несколько сотен человек. Организатору акции Олегу Краеву ничего не оставалось как развести руками.

Ранее на 1 мая 2017 года пытался подать заявку журналист Александр Семухин. Но он перепутал ведомства. Вместо департамента общественной безопасности региона он отправил заявку в Администрацию города.

После этого Семухин безуспешно пытался согласовать проведение акции на 6 мая. Потом он подал документы на 14 мая 2017 года. По последней дате вопрос остается открытым.