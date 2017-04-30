Пришли всего два человека: «парад абсурда» в Екатеринбурге закончился провалом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017
Пятая в Екатеринбурге Монстрация, запланированная на 1 мая 2017 года, закончилась провалом, сообщает корреспондент «Нашей Газеты».
К 14.30 (назначенному времени «парада абсурда») к точке сбора пришли два человека. В прошлые годы на шествие собирались несколько сотен человек. Организатору акции Олегу Краеву ничего не оставалось как развести руками.
Ранее на 1 мая 2017 года пытался подать заявку журналист Александр Семухин. Но он перепутал ведомства. Вместо департамента общественной безопасности региона он отправил заявку в Администрацию города.
После этого Семухин безуспешно пытался согласовать проведение акции на 6 мая. Потом он подал документы на 14 мая 2017 года. По последней дате вопрос остается открытым.
- Монстрация — это «карнавал абсурда», художественная демонстрация, участники которой готовят плакаты и транспаранты с абсурдными лозунгами и образами Организаторы мероприятия называют Монстрацию «альтернативным Первомаем», «днем дуракаваляния» и заверяют, что шествие монстрантов так же законно, как и обычная первомайская демонстрация.
- Аналог монстрации впервые прошел в Екатеринбурге 31 мая 2010 года без согласования с властями.