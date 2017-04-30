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Пришли всего два человека: «парад абсурда» в Екатеринбурге закончился провалом

Пришли всего два человека: «парад абсурда» в Екатеринбурге закончился провалом
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Проведение еще одной Монстрации остается под вопросом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

Пятая в Екатеринбурге Монстрация, запланированная на 1 мая 2017 года, закончилась провалом, сообщает корреспондент «Нашей Газеты».

К 14.30 (назначенному времени «парада абсурда») к точке сбора пришли два человека. В прошлые годы на шествие собирались несколько сотен человек. Организатору акции Олегу Краеву ничего не оставалось как развести руками.

Ранее на 1 мая 2017 года пытался подать заявку журналист Александр Семухин. Но он перепутал ведомства. Вместо департамента общественной безопасности региона он отправил заявку в Администрацию города.

После этого Семухин безуспешно пытался согласовать проведение акции на 6 мая. Потом он подал документы на 14 мая 2017 года. По последней дате вопрос остается открытым.

  • Монстрация — это «карнавал абсурда», художественная демонстрация, участники которой готовят плакаты и транспаранты с абсурдными лозунгами и образами Организаторы мероприятия называют Монстрацию «альтернативным Первомаем», «днем дуракаваляния» и заверяют, что шествие монстрантов так же законно, как и обычная первомайская демонстрация.
  • Аналог монстрации впервые прошел в Екатеринбурге 31 мая 2010 года без согласования с властями. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 01.05.2017, 16:12
Тэги: Эксклюзив, Ельцин-центр
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