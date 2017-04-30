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В Екатеринбурге организовали спасательную операцию для сороки, застрявшей в фонаре

В Екатеринбурге организовали спасательную операцию для сороки, застрявшей в фонаре
16+
Фото: Евгений Зенков
Екатеринбуржец поднялся вверх по фонарному столбу, чтобы вызволить птицу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

Сегодня, 1 мая, рабочие, которые готовили к пуску фонтан «Каменный цветок» в Екатеринбурге заметили сороку, застрявшую фонарном столбе. Птица вызвала у трудяг беспокойство и они вызвали спасателей, пишет «КП-Урал».

- Сорока торчала головой вниз, зажатая в развилке фонаря. Птица не подавала признаков жизни. Объяснив ситуацию удивленным полицейским, я начал подниматься на столб. Спасательная операция солнечным утром в самом центре города могла выглядеть экстравагантно. Внизу дежурили полицейские, поэтому гуляющая публика не задавала вопросов, - рассказал журналистам спасатель Евгений Зенков.

Увидев приближающегося спасателя, сорока словно ожила и начала биться. Самостоятельно взлететь птица не могла, и Евгений ей помог.

  • Птица не получила травм. Сразу после спасения она улетела в неизвестном направлении.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 01.05.2017, 18:00
Тэги: Животные
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