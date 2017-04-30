В екатеринбургском ЦПКиО открыли детскую железную дорогу

Она будет будет работать со среды по воскресенье.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

Сегодня, 1 мая, в ЦПКиО имени Маяковского открыли летний сезон на детской железной дороге. Для маленьких пассажиров там построили специальный вокзал и свою железную дорогу, сообщает «КП-Урал».

Дорога растянулась по всему парку. Поезд для детей отправляется со станции «Екатеринбург – Детский», расположенный возле парка, в сам ЦПКиО. Первый состав повел раритетный локомотив. Это немецкий паровоз, построенный в 1931 году.

Детская железная дорога будет работать со среды по воскресенье. Поезда будут отправляться девять раз в день по расписанию. Первый отправится в путь в 11:00, последний – в 18:30.

Публикация от Ваня Недвига (@vaninedviga) Май 1 2017 в 12:17 PDT