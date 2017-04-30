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В мае улицы Екатеринбурга дважды перекроют для репетиций Парада Победы

В мае улицы Екатеринбурга дважды перекроют для репетиций Парада Победы
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Последние репетиции пройдут со 2 на 3 и с 5 на 6 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

Репетиции Парада Победы в Екатеринбурге на этой неделе пройдут дважды. Первая состоится в ночь со 2 на 3 мая с 22:00 до 01:00. Генеральная репетиция пройдет в ночь с 5 на 6 мая в то же время.

В рамках подготовки к 9 мая в уральской столице перекроют движение транспорта. Во время репетиций будут перекрыты проспект Ленина (от Луначарского до Репина), улица Репина (от проспекта Ленина до улицы Малышева), улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Кроме того, сотрудники ГИБДД будут оперативно перекрывать дороги 2, 5 и 9 мая по улицам Эскадронной, Новосибирской 2-й, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московской, Шаумяна, Белореченской, Посадской и Репина.

  • Программу празднования Дня Победы в Екатеринбурге смотрите по ссылке.
  • Фоторепортаж с первой репетиции с участием военной техники смотрите здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 01.05.2017, 11:55
Тэги: Дороги, 9 мая
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