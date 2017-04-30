Пришло время легких платьев и туфель: в начале мая Екатеринбург согреет весенним теплом

К середине недели погода испортится.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

В первые дни мая погода порадует Екатеринбург весенним теплом. Как сообщили синоптики Гидромета, в понедельник, 1 мая, воздух прогреется от 17 до 19 градусов. Ожидается переменная облачность, осадков не будет.

Во вторник, 2 мая, температура составит от 21 до 23 градусов со знаком плюс. Может пойти небольшой дождь, будет облачно.

В среду, 3 мая, столбик термометров поднимется до плюс 21 – 23 градусов. Ожидается небольшой дождь, облачно.

К середине недели синоптики прогнозируют похолодание. В четверг, 4 мая, температура понизится до плюс 9 – 13 градусов. Возможен дождь.

В пятницу, 5 мая, похолодает до плюс 2 – 10 градусов. По-прежнему будет идти дождь.

В субботу, 6 мая, температура воздуха составит от плюс 1 до 9 градусов. И снова дождь.

В воскресенье, 7 мая, отметки на столбиках термометров будут колебаться от 0 до плюс 5 градусов. Ожидаются дожди с грозами.