В Среднеуральске собака Чекушка стала приемной мамой поросенку Ван Дамму

Поросенок родился месяц назад больным и слабым.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

В приюте для бездомных, расположенном в Среднеуральске, собака по кличке Чекушка стала приемной мамой для новорожденного поросенка Ван Дамма, пишет сегодня, 1 мая, life.

Недавно у собачки родились щенки, но они погибли. Тогда Чекушка начала выхаживать новорожденного поросенка, которого отлучили от матери. Поросенок родился месяц назад больным и слабым. Его забрали у матери, чтобы она ему не навредила.

Ван Дамм жил в загоне. Собака начала приходить туда покормить малыша и поиграть с ним.

Житель приюта Андрей рассказал журналистам, что едва поросенок видит Чекушку, то сразу бежит к ней и присасывается. Они поделился предположением, что если бы не собака, то Ван Дамм погиб бы без матери.