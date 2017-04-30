Военная авиация отрепетирует Парад Победы в Екатеринбурге в начале мая

Всего над уральской столицей 9 мая пролетит 20 единиц боевой техники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.05.2017

Даты репетиций авиационной военной техники в Екатеринбурге в ЦВО назовут в ближайшее время. Как сообщил НАШЕЙ официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин, даты пробных прогонов предварительно уже определены, однако приказ пока не подписан.

Ранее на оргкомитете, посвященном Дню Победы в Екатеринбурге, сообщили, что репетиции авиации будут проходить в будние дни в 10:30. Как и в прошлые годы, их проведут отдельно от тренировок техники и коробок военных.