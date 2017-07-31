В Первоуральске направлено в суд дело мужчины, который оторвал голову памятнику Ленину

Его могут посадить на три месяца.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
В Первоуральске будет направлено в суд уголовное дело против мужчины, который оторвал голову памятнику Ленину.
31-летний местный житель во время празднования Дня металлурга залез на памятник вожду пролетариата и отломил ему голову. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, полиция закончила расследование дела, возбужденного по статье "Вандализм". Мужчине грозит арест до трех месяцев.
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