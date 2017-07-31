Две екатеринбурженки стали фигурантами уголовных дел за незаконное подключение к газопроводу

Им грозит до шести лет лишения свободы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
В Екатеринбурге полиция возбудила два уголовных дела из-за нелегального подключения к газопроводу.
Во время совместной с Екатеринбурггазом проверки полицейские обнаружили на улице Шекспира незаконные врезки в газопровод. Так, одна из жительниц улицы благодаря этому бесплатно пользовалась газом с января по апрель 2017 года, сумма ущерба состаивла более 32 тысяч рублей. Ее соседка поступила так же: нелегально подключила дом к газопроводу, чем причинила ущерб на сумму более 53 тысяч рублей.
В отношении екатеринбурженок возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в городском управлении МВД.
- В июне 2017 года суд вынес приговор другому жителю дома на улице Шекспира. Мужчина получил полтора года условно с испытательным сроком на два года за хищение газа. В этом случае ущерб составил 195 тысяч рублей.