Две екатеринбурженки стали фигурантами уголовных дел за незаконное подключение к газопроводу

Им грозит до шести лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В Екатеринбурге полиция возбудила два уголовных дела из-за нелегального подключения к газопроводу.

Во время совместной с Екатеринбурггазом проверки полицейские обнаружили на улице Шекспира незаконные врезки в газопровод. Так, одна из жительниц улицы благодаря этому бесплатно пользовалась газом с января по апрель 2017 года, сумма ущерба состаивла более 32 тысяч рублей. Ее соседка поступила так же: нелегально подключила дом к газопроводу, чем причинила ущерб на сумму более 53 тысяч рублей.

В отношении екатеринбурженок возбуждены уголовные дела, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в городском управлении МВД.