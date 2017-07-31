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Миллионера-создателя финансовой пирамиды из Екатеринбурга отправили под суд

Миллионера-создателя финансовой пирамиды из Екатеринбурга отправили под суд
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На доверчивых жителях города он заработал более 86 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В суд отправили дела бизнесмена, который заработал на желающих обогатиться екатеринбуржцах более 86 миллионов рублей. Всего он обманул порядка 150 человек.
 
Свой бизнес мужчина 1987 года рождения начал еще в 2013 году. Он взял в аренду офис на Мамина-Сибиряка и предлагал людям "сыграть на международном валютном рынке". Выгоду от принесенных ему денег он предлагал немыслимую - от 7 до 15 процентов в зависимости от срока, который у него пробудет сумма.

- 147 клиентов заключили с возглавляемой им фирмой гражданско-правовые договоры займа, согласно которым передавали денежные средства на период от 1 месяца до 1 года под условием ежемесячной выплаты от 7% до 15% в зависимости от суммы вклада. В результате мошеннических действий гражданам причинен ущерб в размере 86,5 млн рублей, – рассказала представитель МВД региона.

  • Сейчас предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 01.08.2017, 20:28
Тэги: Деньги
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