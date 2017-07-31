МУГИСО передало Екатеринбургу землю под пять спортплощадок

В кировском районе построят теннисный корт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

МУГИСО Свердловской области передало Екатеринбургу пять земельных участков, на месте которых построят спортивные площадки.

– МУГИСО Свердловской области направило заявления о государственной регистрации права на указанные земельные участки, – говорится в заявлении.

Так в Железнодорожном районе построят сразу три хоккейных корта. Они появятся по адресам Летчиков, 11, Челюскинцев,29, и в доме №1 по Уткинской.

В Чкалосвском районе сделают универсальную спортивную площадку размером 135 квадратных метров. Точный адрес не уточняется.

В Пионерском поселке обустроят открытый теннисный корт во дворе дома по улице Милицейской.

Стоит добавить, что на месте заброшенной телебашни в Екатеринбурге построят ледовую арену.

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