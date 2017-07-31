Мечеть в центре Екатеринбурга должны снести в течение месяца

В суде организация "Нур-Усман" проиграла спор МУГИСО из-за территории.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Арбитражный суд Уральского округа 1 августа встал на сторону МУГИСО в его споре с мусульманской общиной. Здание временной мечети на Степана Разина должно быть снесено, указано в постановлении суда Перми.

Распорядительная дирекция МУГИСО в декабре 2016 года обратилась в арбитраж с иском к организации "Нур-Усман" о сносе временной мечети по адресу Степана Разина, 15. Участок земли мусульманам выделили в 2006 году, но через два года стройка остановилась из-за экономического кризиса. В 2012 году землю передали в областную собственность.

Первый свердловский суд отказал в требованиям чиновников полностью, после чего МУГИСО оспорило решение в апелляционной инстанции. 17-й арбитражный суд постановил отменить решение свердловского арбитража. Мусульманская община обратилась в суд Уральского округа в Перми, но там им отказали в апелляции.

Теперь мусульмане должны в течение месяца снести все постройки на этой территории, а за каждый день просрочки выплатить по 5 тысяч рублей.