На униформу екатеринбургских волонтеров ЧМ-2018 потратят 4 миллиона рублей

Тысяча человек получат кепку, толстовку, дождевик, брюки, футболку, рюкзак.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Стало известно, как будет выглядеть униформа волонтеров к ЧМ-2018. На одежду для своих добровольцев казна Екатеринбурга выделит 4 миллиона 150 тысяч рублей.

Согласно аукциону на сайте госзакупок, преимуществом в получении формы будут пользоваться стройные девушки, так как будет только 1000 комплектов. Они будут включать в себя кепку, толстовку, дождевик, брюки, футболку и рюкзак.

Толстовки для добровольцев сошьют из хлопка и полиэстера, брюки – из хлопчатобумажной ткани с небольшим процентом эластана. Футболки будут двух типов: первый – классический из 100% хлопка, второй – спортивный из полиэстера.

– Первыми одежду получат волонтеры, которые будут помогать купить билеты на матчи, то есть за 2-3 месяца до начала. Большинство получит комплекты к июню, – рассказала "Нашей Газете" руководитель блока отбора волонтеров к ЧМ-2018 в Екатеринбурге Татьяна Акаткина.

Добавим, что в Екатеринбурге пройдут 4 матча ЧМ-2018, в том числе игра соперников сборной России по группе А.

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