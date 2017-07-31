Под Нижним Тагилом неизвестные сбили на машине лося и расчленили его

Владельцы автомобиля забрали мясо животного и покинули место ДТП.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
На трассе под Нижним Тагилом неизвестные на автомобиле сбили лося и расчленили тушу, бросив останки на дороге, сообщает агентство "Между строк".
Животное попало под колеса машины на 139-м километре трассы Екатеринбург – Серов. На место ДТП выезжали сотрудники автоинспекции и Черноисточинского охотхозяйства, которые обнаружили, что тушу лося расчленили, мясо забрали, а останки бросили вдоль дороги. Экологический активист Андрей Волегов обратился в заявлением в природоохранную прокуратуру.
По словам Волегова, это является нарушением утилизации сбитого животного – его шкура и внутренности остались в кустах возле трассы, где останки поедают собаки и птицы.
- 17 июля на трассе Екатеринбург – Тюмень иномарка сбила лося, который неожиданно выскочил на дорогу. Животное погибло, водитель автомобиля не пострадал.