Полиция Екатеринбурга ищет тайскую массажистку, которая во время сеанса сломала позвоночник преподавателю УрФУ

На работу она больше не выходит.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017
В Екатеринбурге полиция разыскивает массажистку По из Таиланда, после сеанса у которого преподаватель УрФУ сломала позвоночник.
– На работе женщина не появляется, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Вопрос по мере пресечения пока не решен, – уточнили "Нашей Газете" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
На прошлой недели в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Массажистке по данной статье грозит до 1 года лишения свободы.
- ЧП произошло в спа-салоне "Чанг" еще 8 июля. Екатеринбурженка пришла на сеанс тайского массажа, ее наклонили и резко нажали на спину, после чего она услышала хруст в позвоночнике.
- Сейчас Светлана Мельникова прикована к постели, ей предстоит восстановление в течение полугода.
- Массажный салон проверяет прокуратура.