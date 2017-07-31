Празднование Дня ВДВ в Екатеринбурге пройдет в ЦПКиО им. Маяковского

Завтра на улицах города можно будет увидеть большое число людей в тельняшках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Празднование начнется 2 августа в 8:00. В Храме-на-Крови пройдет молебен в честь пророка Илии.

Затем, с 9.00 до 9.30, в Историческом сквере состоятся показательные прыжки спортсменов-парашютистов. Дальше десантники пройдут к "Черному тюльпану", где будет работать передвижная выставка "Воздушно-десантные войска — элита Российской армии". С 11.00 до 11.40 состоится торжественное возложение цветов к мемориалу воинов-интернациалистов, сообщили в областном департаменте информполитики.

Самая большая часть программы по случаю празднования Дня воздушно-десантных войск состоится в ЦПКиО им. Маяковского. С 13.00 до 18.00 в парке пройдет патриотический фестиваль "Никто кроме нас…". Гостей ждут несколько площадок. На них пройдут выступления ветеранов ВДВ, ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии РФ, творческих коллективов Уральского института ГПС МЧС России, воинов-десантников, а также концерт группы "Контингент".

Узнать как проходило празднование Дня ВДВ в Екатеринбурге в прошлом году, можно прочитав наш репортаж.

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