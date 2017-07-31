Работающим пенсионерам на Урале повысили выплаты

В Пенсионном фонде провели перерасчет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

С 1 августа все работающие пенсионеры в России получат прибавку к выплатам. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд, больше денег будут получать порядка 14,3 миллиона пожилых россиян.

Беззаявительный перерасчет делается для всех россиян, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. Для большинства пенсионеров максимальная прибавка составит около 222 рублей. Эта сумма складывается из стоимости трех пенсионных баллов. Чтобы их получить, пенсионеру нужно было зарабатывать в 2016 году, как минимум, 19,9 тысячи рублей.

На данный момент в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров. Работает из них примерно треть.

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